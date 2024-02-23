Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

Освобожденный город Авдеевка (Донецкая народная республика) станет подшефной территорией Челябинской области. Населенный пункт войдет в состав Ясиноватой, рассказал губернатор региона Алексей Текслер.
«Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Так что Авдеева будет тоже нашей подшефной территорий», — сказал Текслер в эфире телемарафона «Все для Победы!» в эфире Первого областного.
Авдеевка войдет в состав Ясиноватой. Последний населенный пункт является подшефной территорией Челябинской области. Напомним, что регион также восстанавливает город Волноваха.
Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко скоро приедет в Челябинскую область, чтобы обсудить план восстановления Авдеевки. «Рассчитываем… что с 1 сентября дети пойдут, наконец, в школу», — добавил Текслер.
Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования. ВСУ рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад.
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