Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

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Южноуральцы будут восстанавливать Авдеевку Фото:
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Освобожденный город Авдеевка (Донецкая народная республика) станет подшефной территорией Челябинской области. Населенный пункт войдет в состав Ясиноватой, рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

«Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Так что Авдеева будет тоже нашей подшефной территорий», — сказал Текслер в эфире телемарафона «Все для Победы!» в эфире Первого областного.

Авдеевка войдет в состав Ясиноватой. Последний населенный пункт является подшефной территорией Челябинской области. Напомним, что регион также восстанавливает город Волноваха.

Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко скоро приедет в Челябинскую область, чтобы обсудить план восстановления Авдеевки. «Рассчитываем… что с 1 сентября дети пойдут, наконец, в школу», — добавил Текслер.

Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования. ВСУ рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад.

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Освобожденный город Авдеевка (Донецкая народная республика) станет подшефной территорией Челябинской области. Населенный пункт войдет в состав Ясиноватой, рассказал губернатор региона Алексей Текслер. «Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Так что Авдеева будет тоже нашей подшефной территорий», — сказал Текслер в эфире телемарафона «Все для Победы!» в эфире Первого областного. Авдеевка войдет в состав Ясиноватой. Последний населенный пункт является подшефной территорией Челябинской области. Напомним, что регион также восстанавливает город Волноваха. Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко скоро приедет в Челябинскую область, чтобы обсудить план восстановления Авдеевки. «Рассчитываем… что с 1 сентября дети пойдут, наконец, в школу», — добавил Текслер. Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования. ВСУ рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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