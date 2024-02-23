Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

23 февраля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Южноуральцы будут восстанавливать Авдеевку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобожденный город Авдеевка (Донецкая народная республика) станет подшефной территорией Челябинской области. Населенный пункт войдет в состав Ясиноватой, рассказал губернатор региона Алексей Текслер. «Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Так что Авдеева будет тоже нашей подшефной территорий», — сказал Текслер в эфире телемарафона «Все для Победы!» в эфире Первого областного. Авдеевка войдет в состав Ясиноватой. Последний населенный пункт является подшефной территорией Челябинской области. Напомним, что регион также восстанавливает город Волноваха. Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко скоро приедет в Челябинскую область, чтобы обсудить план восстановления Авдеевки. «Рассчитываем… что с 1 сентября дети пойдут, наконец, в школу», — добавил Текслер. Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования. ВСУ рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад.

Освобожденный город Авдеевка (Донецкая народная республика) станет подшефной территорией Челябинской области. Населенный пункт войдет в состав Ясиноватой, рассказал губернатор региона Алексей Текслер. «Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Так что Авдеева будет тоже нашей подшефной территорий», — сказал Текслер в эфире телемарафона «Все для Победы!» в эфире Первого областного. Авдеевка войдет в состав Ясиноватой. Последний населенный пункт является подшефной территорией Челябинской области. Напомним, что регион также восстанавливает город Волноваха. Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко скоро приедет в Челябинскую область, чтобы обсудить план восстановления Авдеевки. «Рассчитываем… что с 1 сентября дети пойдут, наконец, в школу», — добавил Текслер. Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования. ВСУ рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад.