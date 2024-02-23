В Испании раскрыли, кто выдал российскому летчику-перебежчику поддельные документы

Власти Испании выдали поддельные документы предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники.
«Резиденция премьера Испании предоставил Кузьминову фальшивые документы, но не защиту», — говорится в сообщении. Однако какие именно были выданы документы, не раскрывается.
Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту российские военные погибли. В октябре прошлого года он въехал в Испанию с украинским паспортом на имя Игоря Шевченко. Однако уже в феврале 2024 года мужчина был найден мертвым в провинции Аликанте. По предварительным данным, его застрелили. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.
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