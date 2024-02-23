В Испании раскрыли, кто выдал российскому летчику-перебежчику поддельные документы

Pais: Испания выдала предателю России Кузьминову фальшивые документы

23 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Максим Кузьминов пользовался поддельными документами, которые выдала Испания, сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Власти Испании выдали поддельные документы предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники. «Резиденция премьера Испании предоставил Кузьминову фальшивые документы, но не защиту», — говорится в сообщении. Однако какие именно были выданы документы, не раскрывается. Новость по теме Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту российские военные погибли. В октябре прошлого года он въехал в Испанию с украинским паспортом на имя Игоря Шевченко. Однако уже в феврале 2024 года мужчина был найден мертвым в провинции Аликанте. По предварительным данным, его застрелили. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.

Власти Испании выдали поддельные документы предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники. «Резиденция премьера Испании предоставил Кузьминову фальшивые документы, но не защиту», — говорится в сообщении. Однако какие именно были выданы документы, не раскрывается. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту российские военные погибли. В октябре прошлого года он въехал в Испанию с украинским паспортом на имя Игоря Шевченко. Однако уже в феврале 2024 года мужчина был найден мертвым в провинции Аликанте. По предварительным данным, его застрелили. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.