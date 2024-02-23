В Испании раскрыли, кто выдал российскому летчику-перебежчику поддельные документы

Pais: Испания выдала предателю России Кузьминову фальшивые документы
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Максим Кузьминов пользовался поддельными документами, которые выдала Испания, сообщают СМИ Фото:
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Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Власти Испании выдали поддельные документы предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники.

«Резиденция премьера Испании предоставил Кузьминову фальшивые документы, но не защиту», — говорится в сообщении. Однако какие именно были выданы документы, не раскрывается.

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Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту российские военные погибли. В октябре прошлого года он въехал в Испанию с украинским паспортом на имя Игоря Шевченко. Однако уже в феврале 2024 года мужчина был найден мертвым в провинции Аликанте. По предварительным данным, его застрелили. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.

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Власти Испании выдали поддельные документы предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8 для ВСУ. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники. «Резиденция премьера Испании предоставил Кузьминову фальшивые документы, но не защиту», — говорится в сообщении. Однако какие именно были выданы документы, не раскрывается. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что находившиеся с перебежчиком на борту российские военные погибли. В октябре прошлого года он въехал в Испанию с украинским паспортом на имя Игоря Шевченко. Однако уже в феврале 2024 года мужчина был найден мертвым в провинции Аликанте. По предварительным данным, его застрелили. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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