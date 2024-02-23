В МИД раскрыли, как РФ ответила на новые санкции ЕС

МИД: Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд

23 февраля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Россия ввела ответные санкции на новые ограничения против страны со стороны ЕС Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ из-за нового пакета санкций. Об этом заявили в МИД РФ. «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МИД РФ . Отмечается, что запрет касается тех, кто ответственен за военную помощь Киеву. Также российское ведомство назвало санкции против РФ незаконными. Они подрывают международные прерогативы ООН. В МИД РФ напомнили, что действия недружественных стран всегда получают своевременный ответ. До этого ЕС ввел 13-й пакет санкций против России. В список вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Он направлен на снижение доступа РФ к производству беспилотников, которые активно используются в спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал положительный эффект от санкций. По его словам, ограничения стимулируют производство местных компаний, что положительно сказывается на экономике страны.

Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ из-за нового пакета санкций. Об этом заявили в МИД РФ. «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МИД РФ. Отмечается, что запрет касается тех, кто ответственен за военную помощь Киеву. Также российское ведомство назвало санкции против РФ незаконными. Они подрывают международные прерогативы ООН. В МИД РФ напомнили, что действия недружественных стран всегда получают своевременный ответ. До этого ЕС ввел 13-й пакет санкций против России. В список вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Он направлен на снижение доступа РФ к производству беспилотников, которые активно используются в спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал положительный эффект от санкций. По его словам, ограничения стимулируют производство местных компаний, что положительно сказывается на экономике страны.