Юморист, худрук театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев, который родился в Кургане, показал подписчикам свою собаку. Об этом артист рассказал в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Так бывает, что я на сцене, а в кабинете меня терпеливо ожидает мой преданный питомец. К сожалению, он так и не посетил ни одного спектакля — у него свои увлечения и дела», — сообщил Гальцев в видеообращении к подписчикам.
По словам Гальцева, иногда зрители приходят в театр со своими четвероногими друзьями. Домашних питомцев приходится оставлять в кабинете, пока идет спектакль. Юморист попросил подписчиков делиться фотографиями своих животных.
Ранее Гальцев рассказал про преимущество Кургана перед Санкт-Петербургом на презентации своего сборника стихотворений «Папин борщ» в сети книжных магазинов «Читай-город». По мнению юмориста, погода в городе его детства лучше, чем в Петербурге, где он живет сейчас.
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