22 февраля 2024

Артист Гальцев показал своего питомца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артист Юрий Гальцев , гальцев юрий
Гальцев рассказал о своей собаке подписчикам в соцсети Фото:

Юморист, худрук театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев, который родился в Кургане, показал подписчикам свою собаку. Об этом артист рассказал в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Так бывает, что я на сцене, а в кабинете меня терпеливо ожидает мой преданный питомец. К сожалению, он так и не посетил ни одного спектакля — у него свои увлечения и дела», — сообщил Гальцев в видеообращении к подписчикам.

По словам Гальцева, иногда зрители приходят в театр со своими четвероногими друзьями. Домашних питомцев приходится оставлять в кабинете, пока идет спектакль. Юморист попросил подписчиков делиться фотографиями своих животных.

Ранее Гальцев рассказал про преимущество Кургана перед Санкт-Петербургом на презентации своего сборника стихотворений «Папин борщ» в сети книжных магазинов «Читай-город». По мнению юмориста, погода в городе его детства лучше, чем в Петербурге, где он живет сейчас.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист, худрук театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев, который родился в Кургане, показал подписчикам свою собаку. Об этом артист рассказал в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Так бывает, что я на сцене, а в кабинете меня терпеливо ожидает мой преданный питомец. К сожалению, он так и не посетил ни одного спектакля — у него свои увлечения и дела», — сообщил Гальцев в видеообращении к подписчикам. По словам Гальцева, иногда зрители приходят в театр со своими четвероногими друзьями. Домашних питомцев приходится оставлять в кабинете, пока идет спектакль. Юморист попросил подписчиков делиться фотографиями своих животных. Ранее Гальцев рассказал про преимущество Кургана перед Санкт-Петербургом на презентации своего сборника стихотворений «Папин борщ» в сети книжных магазинов «Читай-город». По мнению юмориста, погода в городе его детства лучше, чем в Петербурге, где он живет сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...