В Кургане увеличили размер выплат на погребение умершего

24 февраля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Почти на тысячу рублей выросла выплата на похороны умершего Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане увеличилась почти на тысячу рублей сумма выплаты на похороны умершего, у которого нет близких родственников. Информация об этом опубликована на сайте городской думы. «Стоимость перечня услуг на погребение умершего в 2024 году, не имеющего близких родственников и законных представителей, составит 9 тысяч 625 рублей. Услуги освобождены от уплаты НДС», — указано в документе. В 2023 году выплата на погребение составляла сумму 8 тысяч 962 рубля. Увеличение стоимости похорон связано с инфляцией. Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что размер выплаты на похороны крайне мал. Он добавил, что увеличить сумму выше уровня инфляции в 7,4% не позволяет федеральное законодательство. Ранее из муниципального предприятия Кургана «Бюро коммунальных услуг» уволились два копальщика могил, которые работали на участке для захоронения бездомных на кладбище Зайково. До этого горожане сообщали о найденных на кладбище бесхозных гробах с трупами. На одно захоронение бездомного МУПу передавали 8900 рублей, а копальщики получали из этих денег 1200 рублей, что мало. Из-за этого они не всегда выполняли свою работу качественно. По норме глубина захоронения должна составлять 1,7 м, но этот стандарт не всегда выполнялся, из-за чего во время оттепели можно было почувствовать запах разложения, сообщил URA.RU источник из сферы похоронного бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане увеличилась почти на тысячу рублей сумма выплаты на похороны умершего, у которого нет близких родственников. Информация об этом опубликована на сайте городской думы. «Стоимость перечня услуг на погребение умершего в 2024 году, не имеющего близких родственников и законных представителей, составит 9 тысяч 625 рублей. Услуги освобождены от уплаты НДС», — указано в документе. В 2023 году выплата на погребение составляла сумму 8 тысяч 962 рубля. Увеличение стоимости похорон связано с инфляцией. Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что размер выплаты на похороны крайне мал. Он добавил, что увеличить сумму выше уровня инфляции в 7,4% не позволяет федеральное законодательство. Ранее из муниципального предприятия Кургана «Бюро коммунальных услуг» уволились два копальщика могил, которые работали на участке для захоронения бездомных на кладбище Зайково. До этого горожане сообщали о найденных на кладбище бесхозных гробах с трупами. На одно захоронение бездомного МУПу передавали 8900 рублей, а копальщики получали из этих денег 1200 рублей, что мало. Из-за этого они не всегда выполняли свою работу качественно. По норме глубина захоронения должна составлять 1,7 м, но этот стандарт не всегда выполнялся, из-за чего во время оттепели можно было почувствовать запах разложения, сообщил URA.RU источник из сферы похоронного бизнеса.