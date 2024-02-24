Зеленский признался, что хочет конца боевых действий

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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Владимир Зеленский отметил, что на Украине растет усталость от конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет окончания конфликта с Россией. По его словам, в государстве растет усталость от боевых действий.

«Любой нормальный человек хочет, чтобы конфликт закончился. Однако мы всегда прибавляем — на наших условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. О конце боевых действий он высказался в годовщину спецоперации.

Условия Зеленского предполагают, что обсуждение мира будет только после вывода войск ВС РФ. В России неоднократно заявляли, что Москва не пойдет на такие условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что «формула Зеленского» является пустышкой, которая не способствуют мирному диалогу.

В 2023 году Зеленский на законодательном уровне запретил обсуждение мира с Россией. Также в указе он призвал нарастить оборону страны.

РФ никогда не отказывалась от переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Кремль открыт к реальным предложениям.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет окончания конфликта с Россией. По его словам, в государстве растет усталость от боевых действий. «Любой нормальный человек хочет, чтобы конфликт закончился. Однако мы всегда прибавляем — на наших условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. О конце боевых действий он высказался в годовщину спецоперации. Условия Зеленского предполагают, что обсуждение мира будет только после вывода войск ВС РФ. В России неоднократно заявляли, что Москва не пойдет на такие условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что «формула Зеленского» является пустышкой, которая не способствуют мирному диалогу. В 2023 году Зеленский на законодательном уровне запретил обсуждение мира с Россией. Также в указе он призвал нарастить оборону страны. РФ никогда не отказывалась от переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Кремль открыт к реальным предложениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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