Зеленский признался, что хочет конца боевых действий

24 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отметил, что на Украине растет усталость от конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет окончания конфликта с Россией. По его словам, в государстве растет усталость от боевых действий. «Любой нормальный человек хочет, чтобы конфликт закончился. Однако мы всегда прибавляем — на наших условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. О конце боевых действий он высказался в годовщину спецоперации. Условия Зеленского предполагают, что обсуждение мира будет только после вывода войск ВС РФ. В России неоднократно заявляли, что Москва не пойдет на такие условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что «формула Зеленского» является пустышкой, которая не способствуют мирному диалогу. В 2023 году Зеленский на законодательном уровне запретил обсуждение мира с Россией. Также в указе он призвал нарастить оборону страны. РФ никогда не отказывалась от переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Кремль открыт к реальным предложениям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет окончания конфликта с Россией. По его словам, в государстве растет усталость от боевых действий. «Любой нормальный человек хочет, чтобы конфликт закончился. Однако мы всегда прибавляем — на наших условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. О конце боевых действий он высказался в годовщину спецоперации. Условия Зеленского предполагают, что обсуждение мира будет только после вывода войск ВС РФ. В России неоднократно заявляли, что Москва не пойдет на такие условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что «формула Зеленского» является пустышкой, которая не способствуют мирному диалогу. В 2023 году Зеленский на законодательном уровне запретил обсуждение мира с Россией. Также в указе он призвал нарастить оборону страны. РФ никогда не отказывалась от переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Кремль открыт к реальным предложениям.