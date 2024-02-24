ВСУ сообщили о выходе из Ласточкино: главное о СВО к вечеру 24 февраля

«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино

24 февраля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Армия России активно продвигается на авдеевском направлении Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили еще один населенный пункт рядом с Авдеевкой — село Ласточкино. Об этом рассказали российские военкоры. В Киев прибыли западные политики в честь годовщины начала спецоперации. Главные новости СВО к вечеру 24 февраля — в материале URA.RU. Продвижение ВС РФ на авдеевском направлении Российские военные подняли флаг над населенным пунктом Ласточкино. Об этом рассказали военкоры РФ и украинские СМИ. Минобороны РФ пока ситуацию не комментировало. Ласточкино находится рядом с Авдеевкой, которая была освобождена 17 февраля при минимальных потерях. Туда 24 февраля приехал глава ДНР Денис Пушилин, передает Пятый канал. В честь годовщины СВО URA.RU вспомнило об успехах ВС РФ в зоне СВО за год. Среди них: Артемовск, Авдеевка, Марьинка, Крынки и другие населенные пункты. Встреча в Киеве В Киев прилетели несколько западных политиков: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджи Мелони, а также премьер Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Они посетили Киев в честь годовщины начала спецоперации на Украине. На встрече Украина, Италия и Канада подписали соглашение о гарантиях безопасности, которые были сформированы еще летом 2023 года. Согласно договору с Канадой, Киев получит 2,2 миллиарда долларов. Зеленский заявил, что хочет конца конфликта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что люди устали от конфликта. Поэтому он отметил, что Киев готов заключить мир, однако на своих условиях. Россия неоднократно заявляла, что предложения Украины по мирному диалогу являются пустышкой. Время для Украины подходит к концу, заметил глава США Джо Байден. По его словам, для ВСУ настал критический момент и медлить с поставками военной помощи сейчас не нужно. Падение беспилотника в Липецке На одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке произошло возгорание. По словам главы региона Игоря Артамонова, оно случилось из-за падения беспилотника. Пожар был оперативно потушен. Артамонов заявил, что угроза выброса опасных веществ отсутствует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ освободили еще один населенный пункт рядом с Авдеевкой — село Ласточкино. Об этом рассказали российские военкоры. В Киев прибыли западные политики в честь годовщины начала спецоперации. Главные новости СВО к вечеру 24 февраля — в материале URA.RU. Российские военные подняли флаг над населенным пунктом Ласточкино. Об этом рассказали военкоры РФ и украинские СМИ. Минобороны РФ пока ситуацию не комментировало. Ласточкино находится рядом с Авдеевкой, которая была освобождена 17 февраля при минимальных потерях. Туда 24 февраля приехал глава ДНР Денис Пушилин, передает Пятый канал. В честь годовщины СВО URA.RU вспомнило об успехах ВС РФ в зоне СВО за год. Среди них: Артемовск, Авдеевка, Марьинка, Крынки и другие населенные пункты. В Киев прилетели несколько западных политиков: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджи Мелони, а также премьер Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Они посетили Киев в честь годовщины начала спецоперации на Украине. На встрече Украина, Италия и Канада подписали соглашение о гарантиях безопасности, которые были сформированы еще летом 2023 года. Согласно договору с Канадой, Киев получит 2,2 миллиарда долларов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что люди устали от конфликта. Поэтому он отметил, что Киев готов заключить мир, однако на своих условиях. Россия неоднократно заявляла, что предложения Украины по мирному диалогу являются пустышкой. Время для Украины подходит к концу, заметил глава США Джо Байден. По его словам, для ВСУ настал критический момент и медлить с поставками военной помощи сейчас не нужно. На одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке произошло возгорание. По словам главы региона Игоря Артамонова, оно случилось из-за падения беспилотника. Пожар был оперативно потушен. Артамонов заявил, что угроза выброса опасных веществ отсутствует.