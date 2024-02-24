Bloomberg: банки опасаются потрясений при конфискации активов РФ

Представители международных банков опасаются, что вслед за конфискацией замороженных российских активов произойдут потрясения в мировой финансовой системе. Об этом заявляют участники рынка.
«Без установления правовых норм Россия может начать судебное преследование финучреждений. Масштабные операции по конфискации активов могут подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права», — пояснили собеседники
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что замороженные российские активы вряд ли будут возвращены. Он считает конфискацию частью развязанной Западом против РФ гибридной войны. В Госдуме расценивают использование активов России как шаг к войне. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупреждала, конфискация средств ЦБ РФ приведет к подрыву резервных валют.
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