Подрядчик выиграл аукцион по ремонту здания ПФР в Кургане, скинув 1,5 млн рублей

25 февраля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Контракт предусматривает ремонт коридоров на трех этажах Фото: Илья Московец © URA.RU Победителем аукциона по капремонту здания регионального отделения Соцфонд России в Кургане стала компания, предложившая на 1,5 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта. Соответствующая информация опубликована на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области. Выполнение работ по капитальному ремонту здания по улице Гоголя, 153 в Кургане. Начальная цена: 3 574 769,12 рубля», — указано в описании закупки. Победила компания, оценившая работу в два млн рублей. Подрядчику необходимо будет произвести ремонт коридоров на втором, третьем и четвертом этажах здания. Конкурсная комиссия рассмотрела 10 заявок от поставщиков услуг, одна была отозвана. Итоги подвели 22 февраля. Прочая информация о победители не разглашается.

Победителем аукциона по капремонту здания регионального отделения Соцфонд России в Кургане стала компания, предложившая на 1,5 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта. Соответствующая информация опубликована на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области. Выполнение работ по капитальному ремонту здания по улице Гоголя, 153 в Кургане. Начальная цена: 3 574 769,12 рубля», — указано в описании закупки. Победила компания, оценившая работу в два млн рублей. Подрядчику необходимо будет произвести ремонт коридоров на втором, третьем и четвертом этажах здания. Конкурсная комиссия рассмотрела 10 заявок от поставщиков услуг, одна была отозвана. Итоги подвели 22 февраля. Прочая информация о победители не разглашается.