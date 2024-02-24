24 февраля 2024
23 февраля 2024

Подрядчик выиграл аукцион по ремонту здания ПФР в Кургане, скинув 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, ремонт больницы
Контракт предусматривает ремонт коридоров на трех этажах Фото:

Победителем аукциона по капремонту здания регионального отделения Соцфонд России в Кургане стала компания, предложившая на 1,5 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта. Соответствующая информация опубликована на портале ЕИС «Закупки».

«Заказчик: отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области. Выполнение работ по капитальному ремонту здания по улице Гоголя, 153 в Кургане. Начальная цена: 3 574 769,12 рубля», — указано в описании закупки. Победила компания, оценившая работу в два млн рублей.

Подрядчику необходимо будет произвести ремонт коридоров на втором, третьем и четвертом этажах здания. Конкурсная комиссия рассмотрела 10 заявок от поставщиков услуг, одна была отозвана. Итоги подвели 22 февраля. Прочая информация о победители не разглашается.

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Победителем аукциона по капремонту здания регионального отделения Соцфонд России в Кургане стала компания, предложившая на 1,5 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта. Соответствующая информация опубликована на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области. Выполнение работ по капитальному ремонту здания по улице Гоголя, 153 в Кургане. Начальная цена: 3 574 769,12 рубля», — указано в описании закупки. Победила компания, оценившая работу в два млн рублей. Подрядчику необходимо будет произвести ремонт коридоров на втором, третьем и четвертом этажах здания. Конкурсная комиссия рассмотрела 10 заявок от поставщиков услуг, одна была отозвана. Итоги подвели 22 февраля. Прочая информация о победители не разглашается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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