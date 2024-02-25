Главком ВСУ Сырский удалил из сообщения слова о переходе к маневренной обороне

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский решил изменить свое сообщение о переходе к обороне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский изменил свое обращение о переходе к маневренной обороне из-за сложной обстановки. Об этом сообщают журналисты, которые заметили правку.

«Обстановка сложна и требует постоянного контроля. <…> Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности, использование потенциала маневренной и позиционной обороны», — так говорится в первоначальном сообщении в telegram-канале Александра Сырского.

Однако спустя время главком ВСУ изменил текст. В новой редакции сказано, что ВСУ должны усилить защиту от беспилотников и ударов с воздуха. «Маневренная оборона» пропала из сообщения.

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До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Украины есть военный план на 2024 год. По его словам, ВСУ снова попытаются прорвать линию обороны России.

Однако президент Украины Владимир Зеленский хочет большего. Он высказался, что контрнаступление ВСУ пройдет в Черном море, имея в виду атаки по Крыму. Россию ждут «сюрпризы», уверен украинский глава.

На фоне заявлений Украины ВС РФ перехватили инициативу на поле боя. Недавно армия России освободила Авдеевку при минимальных потерях и продолжила продвигаться на донецком направлении. Военкоры за день сообщали о взятии под контроль сразу трех населенных пунктов около Авдеевки.

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Главком ВСУ Александр Сырский изменил свое обращение о переходе к маневренной обороне из-за сложной обстановки. Об этом сообщают журналисты, которые заметили правку. «Обстановка сложна и требует постоянного контроля. <…> Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности, использование потенциала маневренной и позиционной обороны», — так говорится в первоначальном сообщении в telegram-канале Александра Сырского. Однако спустя время главком ВСУ изменил текст. В новой редакции сказано, что ВСУ должны усилить защиту от беспилотников и ударов с воздуха. «Маневренная оборона» пропала из сообщения. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Украины есть военный план на 2024 год. По его словам, ВСУ снова попытаются прорвать линию обороны России. Однако президент Украины Владимир Зеленский хочет большего. Он высказался, что контрнаступление ВСУ пройдет в Черном море, имея в виду атаки по Крыму. Россию ждут «сюрпризы», уверен украинский глава. На фоне заявлений Украины ВС РФ перехватили инициативу на поле боя. Недавно армия России освободила Авдеевку при минимальных потерях и продолжила продвигаться на донецком направлении. Военкоры за день сообщали о взятии под контроль сразу трех населенных пунктов около Авдеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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