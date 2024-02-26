Зачем Путин создал военные округа в Москве и Санкт-Петербурге

Сенатор Перминов: Россия предприняла новые шаги в ответ на расширение НАТО

26 февраля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Количество военнослужащих на территории новых военных округов увеличится, сказал Дмитрий Перминов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России воссоздали Московский и Ленинградский военный округ, чтобы противостоять угрозам со стороны НАТО. Об этом заявил в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Во-первых, это делается в связи с тем, что НАТО расширяется. В ответ мы должны тоже принимать соответствующие меры. Мы усиливаем нашу группировку на северо-западе. Для этого создаются эти округа. Структура составов вооруженных сил будет создаваться с учетом того опыта, которое мы приобрели на СВО. Это повлечет определенное увеличение количества военнослужащих», — сказал Дмитрий Перминов. Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий границы Московского и Ленинградского военных округов. Согласно документу, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области войдут в границы Южного военного округа. Российских лидер неоднократно подчеркивал, что НАТО несколько раз расширялась на восток, вопреки своим обещаниям. Путин уверен, что Североатлантический альянс намеревается расширять зону своего влияния, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 году в НАТО вступила Финляндия, которая граничит с РФ.

В России воссоздали Московский и Ленинградский военный округ, чтобы противостоять угрозам со стороны НАТО. Об этом заявил в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Во-первых, это делается в связи с тем, что НАТО расширяется. В ответ мы должны тоже принимать соответствующие меры. Мы усиливаем нашу группировку на северо-западе. Для этого создаются эти округа. Структура составов вооруженных сил будет создаваться с учетом того опыта, которое мы приобрели на СВО. Это повлечет определенное увеличение количества военнослужащих», — сказал Дмитрий Перминов. Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий границы Московского и Ленинградского военных округов. Согласно документу, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области войдут в границы Южного военного округа. Российских лидер неоднократно подчеркивал, что НАТО несколько раз расширялась на восток, вопреки своим обещаниям. Путин уверен, что Североатлантический альянс намеревается расширять зону своего влияния, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 году в НАТО вступила Финляндия, которая граничит с РФ.