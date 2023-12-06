В Госдуме назвали условия для амнистии женщин

Депутат Крашенников: амнистия женщин не должна касаться тяжких статей

06 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Павел Крашенинников сообщил, что нужно продумать критерии для амнистии женщин Фото: Илья Московец © URA.RU Амнистия женщин, отбывающих наказание в тюрьме, не должна касаться тяжких и особо тяжких статей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Если об амнистии говорить, то там не должно быть тяжких и особо тяжких (статей), будут критерии — небольшая тяжесть, возраст, наличие детей», — заявил Крашенинников, отвечая на вопрос о находящейся в СИЗО журналистке Александре Баязитовой. Его слова приводит РИА Новости. Крашенинников подчеркнул, что амнистию не стоит путать с помилованием. По его словам, за амнистию отвечает Госдума, за помилование — президент. «Для того, чтобы это подготовить, надо понимать, какие будут статьи, квалифицирующие признаки, сколько народу на данный момент сидит, если мы понимаем, что вот эти статьи», — отметил он. Ранее летом в 2022 году Кузьминский районный суд города Москвы арестовал автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову на два месяца за вымогательство денег. Басманный суд Москвы 27 ноября 2023 года приговорил к 5 годам лишения свободы Баязитову за вымогательство. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих срок в тюрьме, передает RT.

Амнистия женщин, отбывающих наказание в тюрьме, не должна касаться тяжких и особо тяжких статей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Если об амнистии говорить, то там не должно быть тяжких и особо тяжких (статей), будут критерии — небольшая тяжесть, возраст, наличие детей», — заявил Крашенинников, отвечая на вопрос о находящейся в СИЗО журналистке Александре Баязитовой. Его слова приводит РИА Новости. Крашенинников подчеркнул, что амнистию не стоит путать с помилованием. По его словам, за амнистию отвечает Госдума, за помилование — президент. «Для того, чтобы это подготовить, надо понимать, какие будут статьи, квалифицирующие признаки, сколько народу на данный момент сидит, если мы понимаем, что вот эти статьи», — отметил он. Ранее летом в 2022 году Кузьминский районный суд города Москвы арестовал автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову на два месяца за вымогательство денег. Басманный суд Москвы 27 ноября 2023 года приговорил к 5 годам лишения свободы Баязитову за вымогательство. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих срок в тюрьме, передает RT.