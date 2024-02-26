Близкие парня, найденного мертвым под Екатеринбургом, обращались к эзотерикам. Скрин

27 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Парню, которого нашли мертвым, был 21 год (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родные Никиты Лебедя, которого 25 февраля обнаружили мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), до этого обращались к эзотерикам, чтобы они помогли им найти парня. Однако многие оккультисты предсказывали, что Лебедь скончался. Всего близкие опубликовали два поста в сообществе «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей» с фотографиями Никиты. Они просили сказать, где может находиться юноша, который пропал в октябре 2023 года. «К сожалению, [его] нет в живых. [Найдут в феврале—марте] в лесной местности, недалеко от озера», — писал один из эзотериков 10 января. Некоторым карты Таро показали, что Никиту убили. «Причастен минимум один мужчина», — уверяла другая женщина. Остальные писали, что Лебедь совершил суицид. Парень пропал 21 октября 2023 года на Уралмаше в Екатеринбурге. Он собирался забрать заказ из пункта выдачи, но домой так и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры и полицейские. Тело Никиты нашли 25 февраля в лесу в Верхней Пышме. По предварительным данным силовиков, его смерть не является криминальной. Знакомый юноши рассказал URA.RU, что он был замкнутым человеком. Первый пост в группе родные опубликовали 10 января Скрин: группа «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей» в соцсети «ВКонтакте» А второй — через месяц Скрин: группа «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей» в соцсети «ВКонтакте»

Родные Никиты Лебедя, которого 25 февраля обнаружили мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), до этого обращались к эзотерикам, чтобы они помогли им найти парня. Однако многие оккультисты предсказывали, что Лебедь скончался. Всего близкие опубликовали два поста в сообществе «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей» с фотографиями Никиты. Они просили сказать, где может находиться юноша, который пропал в октябре 2023 года. «К сожалению, [его] нет в живых. [Найдут в феврале—марте] в лесной местности, недалеко от озера», — писал один из эзотериков 10 января. Некоторым карты Таро показали, что Никиту убили. «Причастен минимум один мужчина», — уверяла другая женщина. Остальные писали, что Лебедь совершил суицид. Парень пропал 21 октября 2023 года на Уралмаше в Екатеринбурге. Он собирался забрать заказ из пункта выдачи, но домой так и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры и полицейские. Тело Никиты нашли 25 февраля в лесу в Верхней Пышме. По предварительным данным силовиков, его смерть не является криминальной. Знакомый юноши рассказал URA.RU, что он был замкнутым человеком.