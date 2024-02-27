Курганское такси «Максим» пообещало «вернуться» в Тюмень

27 февраля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Представители «Максим» обжалуют действия ГУС в суде, рассмотрение дела назначено на 20 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское такси «Максим» пообещало «вернуться» в Тюменскую область и осуществлять поездки в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее Главное управление строительства Тюменской области не выдало курганской компании разрешение на перевозки в регионе. «Во всех других регионах присутствия „Максим“ внесен в реестры служб заказа легкового такси. И в Тюмени тоже будет. Нам приятна реакция тюменцев на ситуацию, которые сообщают о нежелании пользоваться другим сервисом, не хотят монополизации рынка и роста цен на поездки. Мы вас не подведем», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса «Максим». Там же добавили, что представители компании обжалуют действия ГУС в Арбитражном суде Тюменской области. Рассмотрение дела назначено на 20 марта. Сейчас сервис работает в регионе в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как сервис не является правообладателем федерального сайта. Курганские таксисты продолжили работать на территории Тюменской области, а сами тюменцы теперь опасаются поднятия цен на поездки в других сервисах такси.

Курганское такси «Максим» пообещало «вернуться» в Тюменскую область и осуществлять поездки в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее Главное управление строительства Тюменской области не выдало курганской компании разрешение на перевозки в регионе. «Во всех других регионах присутствия „Максим“ внесен в реестры служб заказа легкового такси. И в Тюмени тоже будет. Нам приятна реакция тюменцев на ситуацию, которые сообщают о нежелании пользоваться другим сервисом, не хотят монополизации рынка и роста цен на поездки. Мы вас не подведем», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса «Максим». Там же добавили, что представители компании обжалуют действия ГУС в Арбитражном суде Тюменской области. Рассмотрение дела назначено на 20 марта. Сейчас сервис работает в регионе в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как сервис не является правообладателем федерального сайта. Курганские таксисты продолжили работать на территории Тюменской области, а сами тюменцы теперь опасаются поднятия цен на поездки в других сервисах такси.