Курганское такси «Максим» пообещало «вернуться» в Тюмень

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Такси Максим. Курган , такси максим
Представители «Максим» обжалуют действия ГУС в суде, рассмотрение дела назначено на 20 марта Фото:

Курганское такси «Максим» пообещало «вернуться» в Тюменскую область и осуществлять поездки в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее Главное управление строительства Тюменской области не выдало курганской компании разрешение на перевозки в регионе.

«Во всех других регионах присутствия „Максим“ внесен в реестры служб заказа легкового такси. И в Тюмени тоже будет. Нам приятна реакция тюменцев на ситуацию, которые сообщают о нежелании пользоваться другим сервисом, не хотят монополизации рынка и роста цен на поездки. Мы вас не подведем», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса «Максим».

Там же добавили, что представители компании обжалуют действия ГУС в Арбитражном суде Тюменской области. Рассмотрение дела назначено на 20 марта. Сейчас сервис работает в регионе в штатном режиме.

Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как сервис не является правообладателем федерального сайта. Курганские таксисты продолжили работать на территории Тюменской области, а сами тюменцы теперь опасаются поднятия цен на поездки в других сервисах такси.

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Курганское такси «Максим» пообещало «вернуться» в Тюменскую область и осуществлять поездки в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее Главное управление строительства Тюменской области не выдало курганской компании разрешение на перевозки в регионе. «Во всех других регионах присутствия „Максим“ внесен в реестры служб заказа легкового такси. И в Тюмени тоже будет. Нам приятна реакция тюменцев на ситуацию, которые сообщают о нежелании пользоваться другим сервисом, не хотят монополизации рынка и роста цен на поездки. Мы вас не подведем», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса «Максим». Там же добавили, что представители компании обжалуют действия ГУС в Арбитражном суде Тюменской области. Рассмотрение дела назначено на 20 марта. Сейчас сервис работает в регионе в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как сервис не является правообладателем федерального сайта. Курганские таксисты продолжили работать на территории Тюменской области, а сами тюменцы теперь опасаются поднятия цен на поездки в других сервисах такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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