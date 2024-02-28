Что известно о строительстве элитного комплекса на месте бывшей площадки завода в Кургане

В центре Кургана построят элитные дома с сетью ресторанов и гостиниц

28 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Новый комплекс построят на бывшей площадке завода «Дормаш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана планируют построить элитный комплекс с сетью гостиниц, кафе и ресторанов. Территория будущей застройки расположена на месте бывшей площадки завода «Дормаш». Корреспондент URA.RU собрал всю информацию о проекте. Когда начнут строить элитный комплекс Строительство элитного квартала ориентировочно планируют начать в 2025 году. Сейчас работы находятся на стадии проектировании. Этим занимается компания из Екатеринбурга. Новый комплекс будет состоять из двух жилых домов до 12 этажей. По словам инициатора проекта Сергея Муратова, они будут носить названия «Смолинский» и «Балакшинский» в честь выдающихся промышленников и меценатов. В домах будет построен подземный паркинг, а на первых этажах расположат офисные и торговые площади. Идея строительства ЖК была поддержана главой региона Вадимом Шумковым. Как будут выглядеть дома Жилой комплекс планируют строить в стиле Казенного винного склада, которое находится на территории будущей застройки. Историческое здание было построено в 1902 году и является объектом культурного наследия регионального значения. При этом сам старинный объект планируют сохранить. Его реконструкцией займутся в этом году, заявлял Муратов. В помещениях бывшего винного склада хотят разместить гостиницу и сеть ресторанов. Что еще могли построить вместо жилого комплекса В 2015 году на месте бывшего территории завода «Дормаш» предлагалось создание пространства «Арт-квартал». Идейным вдохновителем был голландский архитектор Кейс Донкерс, который предложил создать в здании административно-культурный центр в ходе своего визита в Курган. Однако данная идея не была поддержана властями, а проект был заморожен. Позже начались обсуждения создания аналога легендарной московской выставки ВДНХ. Инсайдеры сообщали, что уже есть инициаторы и уже готовят проект, чтобы представить чиновникам. В бывшем здании завода хотели показывать успехи региона и продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров. При этом владелец площадки Сергей Муратов заявлял, что ничего не слышал о возрождении проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Кургана планируют построить элитный комплекс с сетью гостиниц, кафе и ресторанов. Территория будущей застройки расположена на месте бывшей площадки завода «Дормаш». Корреспондент URA.RU собрал всю информацию о проекте. Когда начнут строить элитный комплекс Строительство элитного квартала ориентировочно планируют начать в 2025 году. Сейчас работы находятся на стадии проектировании. Этим занимается компания из Екатеринбурга. Новый комплекс будет состоять из двух жилых домов до 12 этажей. По словам инициатора проекта Сергея Муратова, они будут носить названия «Смолинский» и «Балакшинский» в честь выдающихся промышленников и меценатов. В домах будет построен подземный паркинг, а на первых этажах расположат офисные и торговые площади. Идея строительства ЖК была поддержана главой региона Вадимом Шумковым. Как будут выглядеть дома Жилой комплекс планируют строить в стиле Казенного винного склада, которое находится на территории будущей застройки. Историческое здание было построено в 1902 году и является объектом культурного наследия регионального значения. При этом сам старинный объект планируют сохранить. Его реконструкцией займутся в этом году, заявлял Муратов. В помещениях бывшего винного склада хотят разместить гостиницу и сеть ресторанов. Что еще могли построить вместо жилого комплекса В 2015 году на месте бывшего территории завода «Дормаш» предлагалось создание пространства «Арт-квартал». Идейным вдохновителем был голландский архитектор Кейс Донкерс, который предложил создать в здании административно-культурный центр в ходе своего визита в Курган. Однако данная идея не была поддержана властями, а проект был заморожен. Позже начались обсуждения создания аналога легендарной московской выставки ВДНХ. Инсайдеры сообщали, что уже есть инициаторы и уже готовят проект, чтобы представить чиновникам. В бывшем здании завода хотели показывать успехи региона и продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров. При этом владелец площадки Сергей Муратов заявлял, что ничего не слышал о возрождении проекта.