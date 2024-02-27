27 февраля 2024

Курганский бизнес-клуб стал убыточным

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
В Кургане ООО «Бизнес-клуб» отчитался об убытках Фото:

В Кургане ООО «Бизнес-клуб» стало убыточной организацией. Информация об этом содержится в финансовой документации за 2022 год.

«Чистый убыток ООО „Бизнес-клуб“ составил за 2022 год — 392 тысячи рублей. Выручка фирмы снизилась с 725 тысяч (2021 год) до 478 тысяч рублей (2022 год)», — указано в документации на сервисе СБИС.

По данным СБИС, «Бизнес-клуб» зарегистрирован на улице Карла Маркса, 11. Одним из главных учредителей компании является департамент финансов и имущества мэрии Кургана с долей 80% в капитале. Согласно СБИС, фирма занимается бизнесом в сфере общественного питания и доставки продуктов.

В списке учредителей ООО «Бизнес-клуб» значатся крупнейшие заводы: «Корвет», «Кургандормаш», «Курганмашзавод», «Кургансельмаш», «Синтез», «КЗЭМИ», а также «Ростелеком», ФКЦ «Золотое партнерство» и другие коммерческие организации. У них доли в капитале «Бизнес-клуба» от одного до трех процентов.

Корреспондент URA.RU позвонил директору ООО «Бизнес-клуб» Нине Рыжковой и попросил указать причины убыточности организации. Руководитель отказалась комментировать финансовые показатели фирмы. Направлен редакционный запрос учредителю ДФИ мэрии Кургана. Ответ ожидается.

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В Кургане ООО «Бизнес-клуб» стало убыточной организацией. Информация об этом содержится в финансовой документации за 2022 год. «Чистый убыток ООО „Бизнес-клуб“ составил за 2022 год — 392 тысячи рублей. Выручка фирмы снизилась с 725 тысяч (2021 год) до 478 тысяч рублей (2022 год)», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, «Бизнес-клуб» зарегистрирован на улице Карла Маркса, 11. Одним из главных учредителей компании является департамент финансов и имущества мэрии Кургана с долей 80% в капитале. Согласно СБИС, фирма занимается бизнесом в сфере общественного питания и доставки продуктов. В списке учредителей ООО «Бизнес-клуб» значатся крупнейшие заводы: «Корвет», «Кургандормаш», «Курганмашзавод», «Кургансельмаш», «Синтез», «КЗЭМИ», а также «Ростелеком», ФКЦ «Золотое партнерство» и другие коммерческие организации. У них доли в капитале «Бизнес-клуба» от одного до трех процентов. Корреспондент URA.RU позвонил директору ООО «Бизнес-клуб» Нине Рыжковой и попросил указать причины убыточности организации. Руководитель отказалась комментировать финансовые показатели фирмы. Направлен редакционный запрос учредителю ДФИ мэрии Кургана. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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