Курганский бизнес-клуб стал убыточным

28 февраля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

В Кургане ООО «Бизнес-клуб» отчитался об убытках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане ООО «Бизнес-клуб» стало убыточной организацией. Информация об этом содержится в финансовой документации за 2022 год. «Чистый убыток ООО „Бизнес-клуб“ составил за 2022 год — 392 тысячи рублей. Выручка фирмы снизилась с 725 тысяч (2021 год) до 478 тысяч рублей (2022 год)», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, «Бизнес-клуб» зарегистрирован на улице Карла Маркса, 11. Одним из главных учредителей компании является департамент финансов и имущества мэрии Кургана с долей 80% в капитале. Согласно СБИС, фирма занимается бизнесом в сфере общественного питания и доставки продуктов. В списке учредителей ООО «Бизнес-клуб» значатся крупнейшие заводы: «Корвет», «Кургандормаш», «Курганмашзавод», «Кургансельмаш», «Синтез», «КЗЭМИ», а также «Ростелеком», ФКЦ «Золотое партнерство» и другие коммерческие организации. У них доли в капитале «Бизнес-клуба» от одного до трех процентов. Корреспондент URA.RU позвонил директору ООО «Бизнес-клуб» Нине Рыжковой и попросил указать причины убыточности организации. Руководитель отказалась комментировать финансовые показатели фирмы. Направлен редакционный запрос учредителю ДФИ мэрии Кургана. Ответ ожидается.

В Кургане ООО «Бизнес-клуб» стало убыточной организацией. Информация об этом содержится в финансовой документации за 2022 год. «Чистый убыток ООО „Бизнес-клуб“ составил за 2022 год — 392 тысячи рублей. Выручка фирмы снизилась с 725 тысяч (2021 год) до 478 тысяч рублей (2022 год)», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, «Бизнес-клуб» зарегистрирован на улице Карла Маркса, 11. Одним из главных учредителей компании является департамент финансов и имущества мэрии Кургана с долей 80% в капитале. Согласно СБИС, фирма занимается бизнесом в сфере общественного питания и доставки продуктов. В списке учредителей ООО «Бизнес-клуб» значатся крупнейшие заводы: «Корвет», «Кургандормаш», «Курганмашзавод», «Кургансельмаш», «Синтез», «КЗЭМИ», а также «Ростелеком», ФКЦ «Золотое партнерство» и другие коммерческие организации. У них доли в капитале «Бизнес-клуба» от одного до трех процентов. Корреспондент URA.RU позвонил директору ООО «Бизнес-клуб» Нине Рыжковой и попросил указать причины убыточности организации. Руководитель отказалась комментировать финансовые показатели фирмы. Направлен редакционный запрос учредителю ДФИ мэрии Кургана. Ответ ожидается.