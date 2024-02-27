27 февраля 2024

Рыбак из ЯНАО пожаловался на малое количество щуки и отсутствие налима в улове. Фото

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Ямальский рыбак пожаловался на трех щук в улове Фото:

Ямалец решил сходить на рыбалку в рекордно теплый день февраля в ЯНАО и выловил много рыбы. Мужчина сутки рыбачил на реке Харвута, но остался недоволен уловом — в нем всего три щуки и совсем нет налима.

«Харвута за сутки. Клев не очень — окунь долбит хорошо, но всего три щуки, а налим, видать, отнерестился и болеет. Перепады погоды, возможно, влияют на щуку», — написал мужчина в группе «Рыбалка на севере 89» «ВКонтакте».

Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук в -26 градусов. Рыбак поделился местом хорошего клева: им оказалась река Етыпур.

Улов за сутки на реке Харвута
Улов за сутки на реке Харвута
Фото:

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Ямалец решил сходить на рыбалку в рекордно теплый день февраля в ЯНАО и выловил много рыбы. Мужчина сутки рыбачил на реке Харвута, но остался недоволен уловом — в нем всего три щуки и совсем нет налима. «Харвута за сутки. Клев не очень — окунь долбит хорошо, но всего три щуки, а налим, видать, отнерестился и болеет. Перепады погоды, возможно, влияют на щуку», — написал мужчина в группе «Рыбалка на севере 89» «ВКонтакте». Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук в -26 градусов. Рыбак поделился местом хорошего клева: им оказалась река Етыпур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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