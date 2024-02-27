Рыбак из ЯНАО пожаловался на малое количество щуки и отсутствие налима в улове. Фото

28 февраля 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Ямальский рыбак пожаловался на трех щук в улове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямалец решил сходить на рыбалку в рекордно теплый день февраля в ЯНАО и выловил много рыбы. Мужчина сутки рыбачил на реке Харвута, но остался недоволен уловом — в нем всего три щуки и совсем нет налима. «Харвута за сутки. Клев не очень — окунь долбит хорошо, но всего три щуки, а налим, видать, отнерестился и болеет. Перепады погоды, возможно, влияют на щуку», — написал мужчина в группе «Рыбалка на севере 89» «ВКонтакте». Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук в -26 градусов. Рыбак поделился местом хорошего клева: им оказалась река Етыпур. Улов за сутки на реке Харвута Фото: Рыбалка на севере 89 https://vk.com/kolesnik_fishing?w=wall-170397476_9609%2Fall

Ямалец решил сходить на рыбалку в рекордно теплый день февраля в ЯНАО и выловил много рыбы. Мужчина сутки рыбачил на реке Харвута, но остался недоволен уловом — в нем всего три щуки и совсем нет налима. «Харвута за сутки. Клев не очень — окунь долбит хорошо, но всего три щуки, а налим, видать, отнерестился и болеет. Перепады погоды, возможно, влияют на щуку», — написал мужчина в группе «Рыбалка на севере 89» «ВКонтакте». Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук в -26 градусов. Рыбак поделился местом хорошего клева: им оказалась река Етыпур.