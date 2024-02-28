Компания из Уфы выплатит миллионы рублей родственникам погибшего курганца

Компанию из Уфы обязали выплатить около трех млн рублей компенсации за погибшего работника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компанию «Благострой-2020» из Уфы обязали выплатить компенсацию в размере около трех миллионов рублей родственникам курганского работника, погибшего в результате падения с высоты. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

«Родственникам работника, погибшего при исполнении обязанностей по трудовому договору с ООО „Благострой-2020“ (г. Уфа), выплатят компенсацию морального вреда. Требования истцов удовлетворены частично, в их пользу взыскано около 3 000 000 рублей», — говорится в telegram-канале «Правосудие Зауралья».

Государственная инспекция труда в Курганской области были выявлены нарушения в области охраны труда со стороны работодателя. Судом было признано, что компания не осуществляла надлежащий контроль соблюдения работниками инструкций по технике безопасности на рабочем месте.

Ранее URA.RU писало, что курганская птицефабрика заплатит 700 тысяч отцу отравившегося сотрудника. Компенсацию получит отец за смерть сына на производстве от аммиака. Изначально прокуратура просила выплату за погибшего в размере 10 млн рублей.