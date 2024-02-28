Военнослужащий из Кургана заплатит 200 тысяч за пьяную езду без прав

Сотрудники ДПС поймали в Кургане нетрезвого военного без прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военнослужащий по контракту был признан виновным в нетрезвом управлении автомобилем, будучи уже подвергнутым административной ответственности за пьяное вождение. Не имеющего прав мужчину оштрафовали на 210 тысяч рублей, сообщает сайт Челябинского гарнизонного военного суда.

«П.А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию), <…> назначить ему наказание в виде штрафа в размере 210 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 2 года», — информирует картотека суда. Военнослужащего в Кургане поймали без прав в нетрезвом виде спустя полтора месяца после первого штрафа за аналогичное нарушение.

Инцидент случился в январе прошлого года в микрорайоне Глинки. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Honda Integra с нетрезвым мужчиной за рулем, который катал подругу. Водительских прав у него не было. Выяснилось, что водитель является военнослужащим по контракту. Машину он купил незадолго до встречи с ГИБДД, но уже дважды успел попасться на ней в нетрезвом виде.

Было возбуждено уголовное дело, которое рассматривали в гарнизонном суде. Мужчину признали виновным в нетрезвом управлении и оштрафовали. Смягчающим обстоятельством послужило полное признание вины и раскаяние, участие в специальной военной операции, в ходе которой обвиняемый получил тяжелое ранение.

Суд также постановил изъять у мужчины средства в размере 70 тысяч рублей. Эту сумму военнослужащий получил, продав иномарку после повторной встречи с ГИБДД. Поскольку конфисковать орудие преступления не представлялось возможным, то суд решил взыскать денежные средства. В качества залога был арестован ВАЗ-21099, принадлежащий курганцу.

Ранее URA.RU сообщало, что в суд передали уголовное дело на водителя, совершившего ДТП в нетрезвом виде. В сентябре прошлого года в селе Мокроусово сбили 11-летнюю девочку. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.