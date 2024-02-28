В ЯНАО осужден поджигатель, по вине которого сгорел человек

29 февраля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Наказание поджигателю — 14 лет в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина. Преступление произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на фактории Юрибей. Наказание поджигателю — 14 лет в колонии строгого режима, сообщает следственное управление округа. «Судом Ямало-Ненецкого автономного округа к длительному лишению свободы осужден житель Тазовского района, обвиняемый в убийстве мужчины и умышленном уничтожении чужого имущества. <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает telegram-канал СУ СК. В ходе судебного разбирательства стало известно, что поджог задумал 27-летний мужчина, остановившийся на ночь у местного жителя вместе с семьей. Узнав, что в соседней квартире проживает знакомый, к которому он испытывает давнюю неприязнь, мужчина ночью проник к нему в тамбур и поджег шторы над входной дверью. Как уже сообщало URA.RU, в результате пожара был полностью уничтожен деревянный дом, погиб мужчина 2003 года рождения. Сам хозяин квартиры, в отношении которого была совершена месть, в это время отсутствовал.

Суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина. Преступление произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на фактории Юрибей. Наказание поджигателю — 14 лет в колонии строгого режима, сообщает следственное управление округа. «Судом Ямало-Ненецкого автономного округа к длительному лишению свободы осужден житель Тазовского района, обвиняемый в убийстве мужчины и умышленном уничтожении чужого имущества. <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает telegram-канал СУ СК. В ходе судебного разбирательства стало известно, что поджог задумал 27-летний мужчина, остановившийся на ночь у местного жителя вместе с семьей. Узнав, что в соседней квартире проживает знакомый, к которому он испытывает давнюю неприязнь, мужчина ночью проник к нему в тамбур и поджег шторы над входной дверью. Как уже сообщало URA.RU, в результате пожара был полностью уничтожен деревянный дом, погиб мужчина 2003 года рождения. Сам хозяин квартиры, в отношении которого была совершена месть, в это время отсутствовал.