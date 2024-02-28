Челябинской бизнес-леди Селищевой, замешанной в махинациях на 85 млн рублей, вынесли приговор

Челябинской бизнес-леди Селищевой дали условный срок за махинации с контрактами

29 февраля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Елену Селищеву приговорили к трем годам колонии условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве Челябинскую бизнес-леди Елену Селищеву, замешанную в уголовных делах регионального минздрава, признали виновной в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей. Как передает корреспондент URA.RU, ей назначили наказание в виде трех лет заключения условно. «Признать Селищеву виновной. Назначить ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года условно с испытательным сроком в три года. Также установить ей запрет заниматься деятельностью в сфере закупок на срок два года», — зачитала приговор судья Ирина Шершикова. Селищева была задержана в июне 2022 года при попытке улететь в командировку. Ей предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, в период пандемии коронавируса ее компания ЗАО «Медсервис-регион» заключила контракты с минздравом области на поставку в больницы четырех томографов. При этом все контракты были явно завышены. По итогу ущерб, причиненный бюджету области, превысил 85 млн рублей. Кроме Селищевой по этому делу проходил занимавший в то время пост замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Он быстро признал вину в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и стал сотрудничать со следствием. В рамках сотрудничества он пояснил, что поддался на уговоры Селищевой. По его словам, он переживал о неукомплектованности больниц томографами во время бушевавшей в то время по всему миру пандемии коронавируса. Он хотел оперативно закупить оборудование. Дело Кузнецова было выделено в отдельное производство. В феврале 2023 года над уже бывшим замминистра состоялся суд. Кузнецова признали виновным, но не стали отправлять в колонию. Он отделался шестилетним условным сроком. Несмотря на обвинительный приговор, он быстро нашел себе новое место работы, заняв должность в горбольнице №3. Слова судьи Ирины Шершиковой оказались неожиданными для подсудимой, которая пришла на заседание с вещами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Я невиновна!» — в очередной раз заявила Елена Селищева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинскую бизнес-леди Елену Селищеву, замешанную в уголовных делах регионального минздрава, признали виновной в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей. Как передает корреспондент URA.RU, ей назначили наказание в виде трех лет заключения условно. «Признать Селищеву виновной. Назначить ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года условно с испытательным сроком в три года. Также установить ей запрет заниматься деятельностью в сфере закупок на срок два года», — зачитала приговор судья Ирина Шершикова. Селищева была задержана в июне 2022 года при попытке улететь в командировку. Ей предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, в период пандемии коронавируса ее компания ЗАО «Медсервис-регион» заключила контракты с минздравом области на поставку в больницы четырех томографов. При этом все контракты были явно завышены. По итогу ущерб, причиненный бюджету области, превысил 85 млн рублей. Кроме Селищевой по этому делу проходил занимавший в то время пост замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Он быстро признал вину в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и стал сотрудничать со следствием. В рамках сотрудничества он пояснил, что поддался на уговоры Селищевой. По его словам, он переживал о неукомплектованности больниц томографами во время бушевавшей в то время по всему миру пандемии коронавируса. Он хотел оперативно закупить оборудование. Дело Кузнецова было выделено в отдельное производство. В феврале 2023 года над уже бывшим замминистра состоялся суд. Кузнецова признали виновным, но не стали отправлять в колонию. Он отделался шестилетним условным сроком. Несмотря на обвинительный приговор, он быстро нашел себе новое место работы, заняв должность в горбольнице №3.