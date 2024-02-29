Курганский сервис такси занялся улучшениями после отказа властей Тюмени

29 февраля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Курганцам будет легче найти свой адрес в приложении такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей Курганский сервис заказа такси обновил собственную систему адресного поиска во всех городах России. Это произошло после того, как компания получила отказ от тюменских властей во включении в специальный реестр. О новой системе корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса. «В поиске применяется разбивка фраз на токены — единичные слова. Деление происходит по пробелам, знакам пунктуации, буквенно-цифровым сочетаниям. Токены поискового запроса сравниваются с токенами адресных данных. Обновленная технология позволяет находить нужный адрес в приложении быстрее и проще», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим». Как пояснили журналисту, большой и сложной задачей стало тестирование нового механизма. В пресс-службе поделились, что сначала обновленный поиск проверяли на базовых адресных тестах, затем задачи усложнялись и дополнялись использованием различных вариаций пользовательского ввода. Отдельно специалисты организации тестировали поиск в городах с самыми сложными адресами. Как пояснили URA.RU в пресс-службе, обновление коснется непосредственно «Максима», а также «Поехали» и других брендов, которые работают на программном обеспечении компании. Компания «Максим» из Кургана получила отказ от властей Тюмени во включении в специальный реестр служб заказа такси. Чиновники из Главного управления строительства (ГУС) сослались на то, что подразделение организации не является правообладателем сайта. После этого «Максим» обвинил тюменских властей в предвзятом отношении. Якобы другой партнер компании без замечаний был включен в реестр. Курганский сервис такси обратился с иском в Арбитражный суд. Сами чиновники ГУС заявили, что для продолжения работы в Тюмени нужно внести на сайт юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы на территории города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский сервис заказа такси обновил собственную систему адресного поиска во всех городах России. Это произошло после того, как компания получила отказ от тюменских властей во включении в специальный реестр. О новой системе корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса. «В поиске применяется разбивка фраз на токены — единичные слова. Деление происходит по пробелам, знакам пунктуации, буквенно-цифровым сочетаниям. Токены поискового запроса сравниваются с токенами адресных данных. Обновленная технология позволяет находить нужный адрес в приложении быстрее и проще», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим». Как пояснили журналисту, большой и сложной задачей стало тестирование нового механизма. В пресс-службе поделились, что сначала обновленный поиск проверяли на базовых адресных тестах, затем задачи усложнялись и дополнялись использованием различных вариаций пользовательского ввода. Отдельно специалисты организации тестировали поиск в городах с самыми сложными адресами. Как пояснили URA.RU в пресс-службе, обновление коснется непосредственно «Максима», а также «Поехали» и других брендов, которые работают на программном обеспечении компании. Компания «Максим» из Кургана получила отказ от властей Тюмени во включении в специальный реестр служб заказа такси. Чиновники из Главного управления строительства (ГУС) сослались на то, что подразделение организации не является правообладателем сайта. После этого «Максим» обвинил тюменских властей в предвзятом отношении. Якобы другой партнер компании без замечаний был включен в реестр. Курганский сервис такси обратился с иском в Арбитражный суд. Сами чиновники ГУС заявили, что для продолжения работы в Тюмени нужно внести на сайт юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы на территории города.