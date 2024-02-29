Курганцы беспокоятся, что педиатрам негде помыть руки перед осмотром малышей

Курганцы заметили, что в кабинетах детской поликлиники нет раковин

Вместо раковин в кабинетах курганских педиатров поставили антисептики для рук Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педиатрам Курганской детской поликлиники негде помыть руки во время проведения профосмотров малышей, так как в кабинетах филиала в Заозерном нет раковин. Об этом обеспокоенные родители рассказали URA.RU. Собеседницы также пожаловались, что в корпусах поликлиники мамам негде покормить грудничков.

«Год назад в Заозерном построили новую детскую поликлинику. Почему-то в кабинетах педиатров для профосмотров на четвертом этаже нет раковин. Врачи осматривают наших новорожденных детей, прикасаясь к ним немытыми руками! Во время прохождения профосмотра мамочкам грудных детей негде покормить ребенка. Мы занимаем очередь в общественный туалет, чтобы покормить ребенка грудью! А какая грязь на четвертом этаже», — рассказала агентству жительница Кургана.

Другая молодая мама не нашла комнату для кормления в корпусе детской поликлиники по ул. Коли Мяготина. Женщины жалуются на неудобства и в других корпусах учреждения.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU пояснили, что при проведении профосмотров врачи могут пользоваться антисептиком для рук. «Каждый кабинет, включая кабинеты четвертого этажа, обеспечен антисептическими средствами для обработки рук для проведения профилактического осмотра, что допускается санитарными правилами», — сообщили в ведомстве.

Что касается комнат матери и ребенка в Курганской детской поликлинике, то они имеются в филиалах по ул. Коли Мяготина (рядом с отделением реабилитации, где в настоящее время идет ремонт), в Заозерном (кабинет 232) и в других филиалах. В двух филиалах планируется их оборудовать дополнительно.

По информации лечебного учреждения, в настоящее время уборка помещений в детской поликлинике в Заозерном проводится по графику. Ежедневный контроль возложен на главную медицинскую сестру.

Комната матери и ребенка в Курганской детской поликлиники в 7-м мкрн Заозерного Фото: департамент здравоохранения Курганской области