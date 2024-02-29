Военные Украины обматерили штабы из-за гибели элитного спецназа под Херсоном

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Один из спецназовцев назвал штабы ВСУ нерожденными для войны
Один из спецназовцев назвал штабы ВСУ нерожденными для войны
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Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ обматерили свои штабы в связи с гибелью элитного спецназа. Их ликвидировали ВС РФ во время высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».

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Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном: что известно

«Фото погибших не будет. Кто знает, тот знает. Погибшим операторам 73 МЦССО — вечная слава. Штабные <…> и „нерожденные для войны“ — горите в аду», — передает telegram-канал слова одного из спецназовцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу элитного морского спецназа в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться на берег на пяти лодках. На берегу они были разгромлены, а плавсредства оставлены.

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Военные ВСУ обматерили свои штабы в связи с гибелью элитного спецназа. Их ликвидировали ВС РФ во время высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «Фото погибших не будет. Кто знает, тот знает. Погибшим операторам 73 МЦССО — вечная слава. Штабные <…> и „нерожденные для войны“ — горите в аду», — передает telegram-канал слова одного из спецназовцев. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу элитного морского спецназа в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться на берег на пяти лодках. На берегу они были разгромлены, а плавсредства оставлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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