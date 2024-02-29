Военные Украины обматерили штабы из-за гибели элитного спецназа под Херсоном

Один из спецназовцев назвал штабы ВСУ нерожденными для войны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные ВСУ обматерили свои штабы в связи с гибелью элитного спецназа. Их ликвидировали ВС РФ во время высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».
«Фото погибших не будет. Кто знает, тот знает. Погибшим операторам 73 МЦССО — вечная слава. Штабные <…> и „нерожденные для войны“ — горите в аду», — передает telegram-канал слова одного из спецназовцев.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу элитного морского спецназа в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться на берег на пяти лодках. На берегу они были разгромлены, а плавсредства оставлены.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.