Военные Украины обматерили штабы из-за гибели элитного спецназа под Херсоном

29 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Один из спецназовцев назвал штабы ВСУ нерожденными для войны новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВСУ обматерили свои штабы в связи с гибелью элитного спецназа. Их ликвидировали ВС РФ во время высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». Новость по теме Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном: что известно «Фото погибших не будет. Кто знает, тот знает. Погибшим операторам 73 МЦССО — вечная слава. Штабные <…> и „нерожденные для войны“ — горите в аду», — передает telegram-канал слова одного из спецназовцев. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу элитного морского спецназа в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться на берег на пяти лодках. На берегу они были разгромлены, а плавсредства оставлены.

Военные ВСУ обматерили свои штабы в связи с гибелью элитного спецназа. Их ликвидировали ВС РФ во время высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «Фото погибших не будет. Кто знает, тот знает. Погибшим операторам 73 МЦССО — вечная слава. Штабные <…> и „нерожденные для войны“ — горите в аду», — передает telegram-канал слова одного из спецназовцев. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу элитного морского спецназа в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться на берег на пяти лодках. На берегу они были разгромлены, а плавсредства оставлены.