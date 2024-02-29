Кого и как поблагодарил Путин в своем послании

Путин признал участников СВО и тружеников настоящей элитой страны

29 февраля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил благодарность участникам СВО за отстаивание интересов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил большую признательность и благодарность военным, учителям, врачам, волонтерам, бизнесу, Народному фронту и фонду «Защитники отечества». Он отметил всех тех, кто вносит свой вклад в развитие страны и победу. URA.RU собрало все благодарственные слова президента в адрес россиян. Участники СВО Владимир Путин выразил благодарность военным на СВО, а также бизнесу, волонтерам и фонду «Защитники отечества» за их помощь в выполнении задач на передовой. Он подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и добровольцы, сражающиеся на фронте, создают условия для будущего развития страны. В качестве благодарности участники спецоперации получат ипотеку с льготной ставкой в 2% годовых, а с 1 марта ветераны СВО и военнослужащие на передовой смогут участвовать в кадровой программе «Время героев». Российский лидер заявил, что на передовой в окопах находятся герои, которые знают, что страна ценит их. Особенно была отмечена работа фонда «Защитники отечества» и других общественных объединений. Производства работают в три смены, чтобы обеспечить фронт. Владимир Путин поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих и сельских тружеников за их ответственную работу в интересах России. Бизнес Президент заявил, что российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающим российских бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма, посылки, теплые вещи и маскировочные сети, а также перечисляют средства из своих сбережений. В связи с этим Путин призвал пересмотреть налоговую систему с целью более справедливого распределения налоговой нагрузки и предложил амнистию для некрупных компаний, которые ранее использовали в своей практике налоговую оптимизацию. Россия продолжает развивать индустриальные технопарки с фокусом на размещение производства для малого и среднего бизнеса с учетом технологических приоритетов страны. Чрезвычайно важно использовать преимущества кластерного подхода, где компании могут расти вместе со своими поставщиками, что приносит взаимовыгодные результаты для всех сторон. Помощь должна быть направлена на эти компании, так как они создают новые рабочие места, обеспечивают зарплаты людям, и в этом состоит основная миссия власти — оказывать им поддержку, подчеркнул Владимир Путин. Учителя По словам Владимира Путина, школьные учителя играют великую роль в обеспечении будущего страны, осознавая свою миссию и ответственность за молодое поколение. Президент поблагодарил их за усердную работу. Он предложил ввести федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, начиная с 1 сентября 2024 года. Кроме того, с 1 марта 2024 года предлагается увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до десяти тысяч рублей для дошкольных и школьных классных руководителей, а также кураторов групп в колледжах и техникумах, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Региональные власти Президент выразил благодарность регионам и мэрам за эффективное использование ресурсов и поддержку муниципалитетов. Он отмечает, что муниципальные власти играют важную роль в решении повседневных нужд граждан. Путин выразил признательность мэрам, главам районов и депутатам за их труд и внимание к запросам населения, а также отметил сотрудников муниципалитетов, работающих в зоне боевых действий и помогающих своим землякам. Фонды Российский лидер поблагодарил благотворительные фонды и некоммерческие организации, которые помогают улучшить уровень заботы о пожилых, больных, детях и инвалидах. Он подчеркнул важность увеличения финансирования этой сферы из федерального бюджета и достижения высокого стандарта и максимальной доступности помощи для граждан, нуждающихся в долговременном уходе. Целью является обеспечение использования услуг долговременного ухода всеми нуждающимися гражданами к 2030 году. Волонтеры, школьники, студенты Благодарности Владимира Путина удостоились и волонтеры, школьники, а также студенты за их участие в экологических проектах, включая посадку деревьев и акции по восстановлению лесов в городских парках и промышленных центрах. Планируется дальнейшая поддержка этих проектов. Также предлагается повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве, метеорологии и охране окружающей среды. Несмотря на важность их работы, их доходы пока остаются невысокими, отметил глава государства. Сельское хозяйство Владимир Путин поблагодарил фермеров и работников сельского хозяйства. Они добились впечатляющих результатов и внесли весомый вклад в развитие отрасли, подчеркнул президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил большую признательность и благодарность военным, учителям, врачам, волонтерам, бизнесу, Народному фронту и фонду «Защитники отечества». Он отметил всех тех, кто вносит свой вклад в развитие страны и победу. URA.RU собрало все благодарственные слова президента в адрес россиян. Владимир Путин выразил благодарность военным на СВО, а также бизнесу, волонтерам и фонду «Защитники отечества» за их помощь в выполнении задач на передовой. Он подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и добровольцы, сражающиеся на фронте, создают условия для будущего развития страны. В качестве благодарности участники спецоперации получат ипотеку с льготной ставкой в 2% годовых, а с 1 марта ветераны СВО и военнослужащие на передовой смогут участвовать в кадровой программе «Время героев». Российский лидер заявил, что на передовой в окопах находятся герои, которые знают, что страна ценит их. Особенно была отмечена работа фонда «Защитники отечества» и других общественных объединений. Производства работают в три смены, чтобы обеспечить фронт. Владимир Путин поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих и сельских тружеников за их ответственную работу в интересах России. Президент заявил, что российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающим российских бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма, посылки, теплые вещи и маскировочные сети, а также перечисляют средства из своих сбережений. В связи с этим Путин призвал пересмотреть налоговую систему с целью более справедливого распределения налоговой нагрузки и предложил амнистию для некрупных компаний, которые ранее использовали в своей практике налоговую оптимизацию. Россия продолжает развивать индустриальные технопарки с фокусом на размещение производства для малого и среднего бизнеса с учетом технологических приоритетов страны. Чрезвычайно важно использовать преимущества кластерного подхода, где компании могут расти вместе со своими поставщиками, что приносит взаимовыгодные результаты для всех сторон. Помощь должна быть направлена на эти компании, так как они создают новые рабочие места, обеспечивают зарплаты людям, и в этом состоит основная миссия власти — оказывать им поддержку, подчеркнул Владимир Путин. По словам Владимира Путина, школьные учителя играют великую роль в обеспечении будущего страны, осознавая свою миссию и ответственность за молодое поколение. Президент поблагодарил их за усердную работу. Он предложил ввести федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, начиная с 1 сентября 2024 года. Кроме того, с 1 марта 2024 года предлагается увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до десяти тысяч рублей для дошкольных и школьных классных руководителей, а также кураторов групп в колледжах и техникумах, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Президент выразил благодарность регионам и мэрам за эффективное использование ресурсов и поддержку муниципалитетов. Он отмечает, что муниципальные власти играют важную роль в решении повседневных нужд граждан. Путин выразил признательность мэрам, главам районов и депутатам за их труд и внимание к запросам населения, а также отметил сотрудников муниципалитетов, работающих в зоне боевых действий и помогающих своим землякам. Российский лидер поблагодарил благотворительные фонды и некоммерческие организации, которые помогают улучшить уровень заботы о пожилых, больных, детях и инвалидах. Он подчеркнул важность увеличения финансирования этой сферы из федерального бюджета и достижения высокого стандарта и максимальной доступности помощи для граждан, нуждающихся в долговременном уходе. Целью является обеспечение использования услуг долговременного ухода всеми нуждающимися гражданами к 2030 году. Благодарности Владимира Путина удостоились и волонтеры, школьники, а также студенты за их участие в экологических проектах, включая посадку деревьев и акции по восстановлению лесов в городских парках и промышленных центрах. Планируется дальнейшая поддержка этих проектов. Также предлагается повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве, метеорологии и охране окружающей среды. Несмотря на важность их работы, их доходы пока остаются невысокими, отметил глава государства. Владимир Путин поблагодарил фермеров и работников сельского хозяйства. Они добились впечатляющих результатов и внесли весомый вклад в развитие отрасли, подчеркнул президент.