Певица Савичева выпустит свой мерч и новый студийный альбом

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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
Юлия Савичева проанонсировала выход альбома в конце прошлого года Фото:

Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева готовится выпустить товары под своим брендом и новый студийный альбом. Этими новостями она поделилась со своими подписчиками в Telegram.

«Будем делать крутейший мерч совместно с одной компанией. Винил тоже на низком старте. Вокал на EP (мини-альбом, от англ. Extended Play — прим. URA.RU) записан, теперь где-то в недрах своей студии Данила Бабичев делает свою магию, чтобы пластинка была огненной», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале.

Центральной композицией альбома станет «Девочка». В песне раскрывается тема любви к себе, поясняла артистка. Специально для трека делают мудвидео (жанр видеороликов, распространенный на YouTube — прим. URA.RU). При этом конкретные сроки Савичева не раскрывает. По словам певицы, альбом выйдет ограниченным тиражом, его нельзя купить.

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Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева готовится выпустить товары под своим брендом и новый студийный альбом. Этими новостями она поделилась со своими подписчиками в Telegram. «Будем делать крутейший мерч совместно с одной компанией. Винил тоже на низком старте. Вокал на EP (мини-альбом, от англ. Extended Play — прим. URA.RU) записан, теперь где-то в недрах своей студии Данила Бабичев делает свою магию, чтобы пластинка была огненной», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале. Центральной композицией альбома станет «Девочка». В песне раскрывается тема любви к себе, поясняла артистка. Специально для трека делают мудвидео (жанр видеороликов, распространенный на YouTube — прим. URA.RU). При этом конкретные сроки Савичева не раскрывает. По словам певицы, альбом выйдет ограниченным тиражом, его нельзя купить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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