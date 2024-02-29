Певица Савичева выпустит свой мерч и новый студийный альбом

29 февраля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева проанонсировала выход альбома в конце прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева готовится выпустить товары под своим брендом и новый студийный альбом. Этими новостями она поделилась со своими подписчиками в Telegram. «Будем делать крутейший мерч совместно с одной компанией. Винил тоже на низком старте. Вокал на EP (мини-альбом, от англ. Extended Play — прим. URA.RU) записан, теперь где-то в недрах своей студии Данила Бабичев делает свою магию, чтобы пластинка была огненной», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале. Центральной композицией альбома станет «Девочка». В песне раскрывается тема любви к себе, поясняла артистка. Специально для трека делают мудвидео (жанр видеороликов, распространенный на YouTube — прим. URA.RU). При этом конкретные сроки Савичева не раскрывает. По словам певицы, альбом выйдет ограниченным тиражом, его нельзя купить.

Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева готовится выпустить товары под своим брендом и новый студийный альбом. Этими новостями она поделилась со своими подписчиками в Telegram. «Будем делать крутейший мерч совместно с одной компанией. Винил тоже на низком старте. Вокал на EP (мини-альбом, от англ. Extended Play — прим. URA.RU) записан, теперь где-то в недрах своей студии Данила Бабичев делает свою магию, чтобы пластинка была огненной», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале. Центральной композицией альбома станет «Девочка». В песне раскрывается тема любви к себе, поясняла артистка. Специально для трека делают мудвидео (жанр видеороликов, распространенный на YouTube — прим. URA.RU). При этом конкретные сроки Савичева не раскрывает. По словам певицы, альбом выйдет ограниченным тиражом, его нельзя купить.