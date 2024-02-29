Шольц признался, почему боится отправлять ракеты Taurus на Украину

Шольц: ВСУ могут бить ракетами Taurus по целям в Москве

01 марта 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц опасается, что ВСУ атакуют Москву дальнобойными ракетами Фото: Официальный сайт президента Украины Новость по теме На что способны ракеты Taurus, которые Украина запросила у ФРГ. Инфографика Германия воздерживается от поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву из-за того, что в дальнейшем этим оружием могут быть нанесены атаки по Москве. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «У Taurus дальнобойность в 500 километров. Если ракеты неверно применить, то они могут поразить цель где-нибудь в Москве», — отметил Олаф Шольц в беседе с гражданами Дрездена. Сообщение канцлера опубликовано на сайте Бундестага. По словам Шольца, для контроля над применением Taurus требуется отправить на Украину немецких специалистов. Но при текущих обстоятельствах сделать это не представляется возможным, подчеркнул он.

Германия воздерживается от поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву из-за того, что в дальнейшем этим оружием могут быть нанесены атаки по Москве. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «У Taurus дальнобойность в 500 километров. Если ракеты неверно применить, то они могут поразить цель где-нибудь в Москве», — отметил Олаф Шольц в беседе с гражданами Дрездена. Сообщение канцлера опубликовано на сайте Бундестага. По словам Шольца, для контроля над применением Taurus требуется отправить на Украину немецких специалистов. Но при текущих обстоятельствах сделать это не представляется возможным, подчеркнул он.