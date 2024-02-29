Шольц признался, почему боится отправлять ракеты Taurus на Украину

Германия воздерживается от поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву из-за того, что в дальнейшем этим оружием могут быть нанесены атаки по Москве. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«У Taurus дальнобойность в 500 километров. Если ракеты неверно применить, то они могут поразить цель где-нибудь в Москве», — отметил Олаф Шольц в беседе с гражданами Дрездена. Сообщение канцлера опубликовано
По словам Шольца, для контроля над применением Taurus требуется отправить на Украину немецких специалистов. Но при текущих обстоятельствах сделать это не представляется возможным, подчеркнул он.
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