В двух городах ХМАО выступит участница шоу «Голос»

В Надыме и Пангодах выступит певица Этери Бериашвили

В Надыме 12 апреля пройдет концерт певицы Этери Бериашвили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Надыме и Пангодах (ЯНАО) выступит грузинская певица Этери Бериашвили, которая была участницей шоу «Голос», а также экспертом в проекте «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщила администрация Надымского района.

«Концерты пройдут 12 апреля в Надыме и 13 апреля в Пангодах. В Надыме местом проведения станет Дом культуры газовиков „Прометей“ (начало в 18:00), а в Пангодах — „Юбилейный“ (начало в 17:00)», — написала администрация района в telegram-канале.

Этери Бериашвили — знаменитая певица. Она замечательно исполняет как джазовые композиции, так и всем известные популярные хиты и мелодичные авторские песни. Многим Бериашвили знакома благодаря участию во втором сезоне шоу «Голос», роли в мюзикле «Мамма Миа» и роли эксперта в проекте «Ну-ка, все вместе!».

Два ее концерта организованы благотворительным фондом «Приличные люди». Все вырученные от продажи билетов деньги направят на реализацию совместного проекта фонда, общества «Газпром добыча Надым» и администрации района «Академия талантов», направленного на организацию и проведение мастер-классов с именитыми спортсменами и деятелями искусства.

В ЯНАО 16 февраля в Салехарде состоится выступление народной артистки России Валерии. Однако все билеты на ее сольный концерт уже раскупили.