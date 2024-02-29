Челябинского бизнесмена, обвиняемого в даче взятки мэру, оставили в СИЗО

01 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Виноградов не смог оспорить решение о содержании под стражей Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Бизнесмена из Троицка (Челябинская область) Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, дал взятку мэру города Александру Виноградову, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 12 апреля. «Областной суд, с учетом позиции прокурора, отказал защитнику в удовлетворении жалобы. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат просил смягчить меру пресечения. Он просил отпустить его клиента под домашний арест или под залог. В качестве аргумента он привел тот факт, что с его клиентом заключено досудебное соглашение. Но суд не стал менять постановление суда первой инстанции. Виноградов был задержан в середине декабря прошлого года. Вместе с ним задержали его однофамильца из мэрии. Обоих обвинили в коррупции. По версии следствия, Виноградов-бизнесмен дал Виноградову-мэру взятку в виде беговой дорожки. За это глава города, как считают следователи, помог коммерсанту получить разрешение на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. В роли посредника выступил другой коммерсант из Троицка Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Он же и дал показания на Виноградовых. В ходе следствия по делу о коррупции в стенах мэрии Троицка на Спиридонова была организована попытка покушения. Сейчас следователи проверяют Виноградовых на причастность к организации. По данному делу была задержана риэлтор фирмы «Этажи» Полина Иосифова, имеющая связи с бизнесменом. По версии следствия, она нашла киллеров, которые должны были устранить Спиридонова по дороге из Троицка в Челябинск. Однако о планах узнали силовики. Для задержания киллеров и заказчика была организована целая операция. В машину Спиридонова посадили другого человека. Когда наемные убийцы попытались осуществить задуманное — их задержали. Для полноты картины силовики инсценировали смерть бизнесмена. Что помогло им задержать заказчика. Иосифову, как и Виноградовых, отправили в СИЗО. На заседании суда она заявила, что готова сотрудничать со следствием. То есть, она должна рассказать, какими мотивами руководствовалась при организации покушения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмена из Троицка (Челябинская область) Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, дал взятку мэру города Александру Виноградову, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 12 апреля. «Областной суд, с учетом позиции прокурора, отказал защитнику в удовлетворении жалобы. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат просил смягчить меру пресечения. Он просил отпустить его клиента под домашний арест или под залог. В качестве аргумента он привел тот факт, что с его клиентом заключено досудебное соглашение. Но суд не стал менять постановление суда первой инстанции. Виноградов был задержан в середине декабря прошлого года. Вместе с ним задержали его однофамильца из мэрии. Обоих обвинили в коррупции. По версии следствия, Виноградов-бизнесмен дал Виноградову-мэру взятку в виде беговой дорожки. За это глава города, как считают следователи, помог коммерсанту получить разрешение на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. В роли посредника выступил другой коммерсант из Троицка Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Он же и дал показания на Виноградовых. В ходе следствия по делу о коррупции в стенах мэрии Троицка на Спиридонова была организована попытка покушения. Сейчас следователи проверяют Виноградовых на причастность к организации. По данному делу была задержана риэлтор фирмы «Этажи» Полина Иосифова, имеющая связи с бизнесменом. По версии следствия, она нашла киллеров, которые должны были устранить Спиридонова по дороге из Троицка в Челябинск. Однако о планах узнали силовики. Для задержания киллеров и заказчика была организована целая операция. В машину Спиридонова посадили другого человека. Когда наемные убийцы попытались осуществить задуманное — их задержали. Для полноты картины силовики инсценировали смерть бизнесмена. Что помогло им задержать заказчика. Иосифову, как и Виноградовых, отправили в СИЗО. На заседании суда она заявила, что готова сотрудничать со следствием. То есть, она должна рассказать, какими мотивами руководствовалась при организации покушения.