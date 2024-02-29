Челябинского бизнесмена, обвиняемого в даче взятки мэру, оставили в СИЗО

Бизнесмена из Троицка (Челябинская область) Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, дал взятку мэру города Александру Виноградову, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 12 апреля.
«Областной суд, с учетом позиции прокурора, отказал защитнику в удовлетворении жалобы. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат просил смягчить меру пресечения. Он просил отпустить его клиента под домашний арест или под залог. В качестве аргумента он привел тот факт, что с его клиентом заключено досудебное соглашение. Но суд не стал менять постановление суда первой инстанции.
Виноградов был задержан в середине декабря прошлого года. Вместе с ним задержали его однофамильца из мэрии. Обоих обвинили в коррупции. По версии следствия, Виноградов-бизнесмен дал Виноградову-мэру взятку в виде беговой дорожки. За это глава города, как считают следователи, помог коммерсанту получить разрешение на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. В роли посредника выступил другой коммерсант из Троицка Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Он же и дал показания на Виноградовых.
В ходе следствия по делу о коррупции в стенах мэрии Троицка на Спиридонова была организована попытка покушения. Сейчас следователи проверяют Виноградовых на причастность к организации. По данному делу была задержана риэлтор фирмы «Этажи» Полина Иосифова, имеющая связи с бизнесменом. По версии следствия, она нашла киллеров, которые должны были устранить Спиридонова по дороге из Троицка в Челябинск. Однако о планах узнали силовики. Для задержания киллеров и заказчика была организована целая операция. В машину Спиридонова посадили другого человека. Когда наемные убийцы попытались осуществить задуманное — их задержали. Для полноты картины силовики инсценировали смерть бизнесмена. Что помогло им задержать заказчика.
Иосифову, как и Виноградовых, отправили в СИЗО. На заседании суда она заявила, что готова сотрудничать со следствием. То есть, она должна рассказать, какими мотивами руководствовалась при организации покушения.
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