29 февраля 2024

Сколько стоят путевки в курганские детские лагеря

Путевки в детские лагеря Курганской области стоят до 28 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области скоро стартуют продажи путевок в загородные лагеря Фото:

В Курганской области стоимость путевок на летние смены в детские лагеря составит до 28 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте образования региона.

«Стоимость льготных путевок в загородные лагеря в летний период с учетом субсидии из областного бюджета составляет 16 410 рублей (12 307 рублей — из областного бюджета, 4 102 рублей — родительская плата). Стоимость коммерческих путевок лагерей, относящихся к Департаменту образования: „Весна“ и палаточный лагерь „Лазурный“ — 16 500 рублей, „Романтика“ и „Космос“ — 28 000 рублей», — рассказали URA.RU в департаменте.

Журналисту пояснили, что лагеря сами устанавливают цену на коммерческие путевки, поэтому родителям следует самостоятельно узнавать стоимость у организаций. Все контактные данные и реестр лагерей Курганской области указаны на сайте департамента образования. Журналисту ранее также сообщали, что примерная дата начала продаж путевок пока неизвестна, но планируют начать с марта. С 1 февраля в курганских лагерях начались инклюзивные смены.

Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев штурмуют кинотеатр «Россия» ради путевок в детские лагеря. В помещении выстроились огромные очереди, чтобы записаться на получение путевок. По информации очевидцев, на месте было больше 500 человек.

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В Курганской области стоимость путевок на летние смены в детские лагеря составит до 28 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте образования региона. «Стоимость льготных путевок в загородные лагеря в летний период с учетом субсидии из областного бюджета составляет 16 410 рублей (12 307 рублей — из областного бюджета, 4 102 рублей — родительская плата). Стоимость коммерческих путевок лагерей, относящихся к Департаменту образования: „Весна“ и палаточный лагерь „Лазурный“ — 16 500 рублей, „Романтика“ и „Космос“ — 28 000 рублей», — рассказали URA.RU в департаменте. Журналисту пояснили, что лагеря сами устанавливают цену на коммерческие путевки, поэтому родителям следует самостоятельно узнавать стоимость у организаций. Все контактные данные и реестр лагерей Курганской области указаны на сайте департамента образования. Журналисту ранее также сообщали, что примерная дата начала продаж путевок пока неизвестна, но планируют начать с марта. С 1 февраля в курганских лагерях начались инклюзивные смены. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев штурмуют кинотеатр «Россия» ради путевок в детские лагеря. В помещении выстроились огромные очереди, чтобы записаться на получение путевок. По информации очевидцев, на месте было больше 500 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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