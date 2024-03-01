Экс-глава челябинского минздрава Семенов нашел работу в Екатеринбурге

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, до недавнего времени занимавший должность главврача областного перинатального центра (ОПЦ), назначен руководителем ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава.
«Семенова 1 марта уже представили новому коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. Там отметили, что место Семенова на посту ОПЦ в качестве и. о. заняла Оксана Любавина.
Семенов руководил областным минздравом с 2019 года по 2022. После он возглавил ОПЦ. На его место утвердили Агату Ткачеву, которая спустя меньше года работы в статусе министра вернулась на прежнее место работы — Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Челябинской области.
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