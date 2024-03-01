Экс-глава челябинского минздрава Семенов нашел работу в Екатеринбурге

01 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Юрий Семенов с 1 марта возглавил ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» в Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, до недавнего времени занимавший должность главврача областного перинатального центра (ОПЦ), назначен руководителем ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «Семенова 1 марта уже представили новому коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. Там отметили, что место Семенова на посту ОПЦ в качестве и. о. заняла Оксана Любавина. Семенов руководил областным минздравом с 2019 года по 2022. После он возглавил ОПЦ. На его место утвердили Агату Ткачеву, которая спустя меньше года работы в статусе министра вернулась на прежнее место работы — Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Челябинской области.

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, до недавнего времени занимавший должность главврача областного перинатального центра (ОПЦ), назначен руководителем ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «Семенова 1 марта уже представили новому коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. Там отметили, что место Семенова на посту ОПЦ в качестве и. о. заняла Оксана Любавина. Семенов руководил областным минздравом с 2019 года по 2022. После он возглавил ОПЦ. На его место утвердили Агату Ткачеву, которая спустя меньше года работы в статусе министра вернулась на прежнее место работы — Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Челябинской области.