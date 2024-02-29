29 февраля 2024

Тюменский бизнес получит шанс заработать на войне с кустарниками

РЖД Ищет в Тюменской области подрядчиков для борьбы с растительностью на путях
© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, трава, лето, путешествие поездом, путешествие, одуванчики, жд пути
От растительности предстоит избавить более 50 километров перегонов Фото:

Тюменские предприниматели могут заработать 27 млн рублей, помогая РЖД бороться с лишней растительностью. Три закупки, в которой ищут подрядчиков для очистки путей в пределах Свердловской железной дороги, размещены на площадке «Сбербанк АСТ».

«Заказчик — ОАО „Российские железные дороги“. Объект закупок — право заключения договоров выполнения работ по борьбе с нежелательной растительностью в границах Свердловской железной дороги. Начальная суммарная цена трех закупок — 27 млн рублей. Заявки принимаются до 11 марта», — сообщает портал.

Как прописано в документах, сопровождающих закупки, все три лота расположены на территории Свердловской области. В частности, нежелательную растительность предстоит убрать на участках Дружинино — Ильимовка, на перегоне Талица — Чупино и других. Всего в лоты входит семь участков общей протяженностью более 50 километров.

Ранее URA.RU рассказало еще об одной крупной закупке ОАО «РЖД», в которой могли принять участие тюменские предприниматели. Перевозчик искал поставщиков полимерных запчастей для подвижного состава.

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Тюменские предприниматели могут заработать 27 млн рублей, помогая РЖД бороться с лишней растительностью. Три закупки, в которой ищут подрядчиков для очистки путей в пределах Свердловской железной дороги, размещены на площадке «Сбербанк АСТ». «Заказчик — ОАО „Российские железные дороги“. Объект закупок — право заключения договоров выполнения работ по борьбе с нежелательной растительностью в границах Свердловской железной дороги. Начальная суммарная цена трех закупок — 27 млн рублей. Заявки принимаются до 11 марта», — сообщает портал. Как прописано в документах, сопровождающих закупки, все три лота расположены на территории Свердловской области. В частности, нежелательную растительность предстоит убрать на участках Дружинино — Ильимовка, на перегоне Талица — Чупино и других. Всего в лоты входит семь участков общей протяженностью более 50 километров. Ранее URA.RU рассказало еще об одной крупной закупке ОАО «РЖД», в которой могли принять участие тюменские предприниматели. Перевозчик искал поставщиков полимерных запчастей для подвижного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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