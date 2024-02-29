Тюменский бизнес получит шанс заработать на войне с кустарниками

РЖД Ищет в Тюменской области подрядчиков для борьбы с растительностью на путях

01 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

От растительности предстоит избавить более 50 километров перегонов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские предприниматели могут заработать 27 млн рублей, помогая РЖД бороться с лишней растительностью. Три закупки, в которой ищут подрядчиков для очистки путей в пределах Свердловской железной дороги, размещены на площадке «Сбербанк АСТ». «Заказчик — ОАО „Российские железные дороги“. Объект закупок — право заключения договоров выполнения работ по борьбе с нежелательной растительностью в границах Свердловской железной дороги. Начальная суммарная цена трех закупок — 27 млн рублей. Заявки принимаются до 11 марта», — сообщает портал. Как прописано в документах, сопровождающих закупки, все три лота расположены на территории Свердловской области. В частности, нежелательную растительность предстоит убрать на участках Дружинино — Ильимовка, на перегоне Талица — Чупино и других. Всего в лоты входит семь участков общей протяженностью более 50 километров. Ранее URA.RU рассказало еще об одной крупной закупке ОАО «РЖД», в которой могли принять участие тюменские предприниматели. Перевозчик искал поставщиков полимерных запчастей для подвижного состава.

Тюменские предприниматели могут заработать 27 млн рублей, помогая РЖД бороться с лишней растительностью. Три закупки, в которой ищут подрядчиков для очистки путей в пределах Свердловской железной дороги, размещены на площадке «Сбербанк АСТ». «Заказчик — ОАО „Российские железные дороги“. Объект закупок — право заключения договоров выполнения работ по борьбе с нежелательной растительностью в границах Свердловской железной дороги. Начальная суммарная цена трех закупок — 27 млн рублей. Заявки принимаются до 11 марта», — сообщает портал. Как прописано в документах, сопровождающих закупки, все три лота расположены на территории Свердловской области. В частности, нежелательную растительность предстоит убрать на участках Дружинино — Ильимовка, на перегоне Талица — Чупино и других. Всего в лоты входит семь участков общей протяженностью более 50 километров. Ранее URA.RU рассказало еще об одной крупной закупке ОАО «РЖД», в которой могли принять участие тюменские предприниматели. Перевозчик искал поставщиков полимерных запчастей для подвижного состава.