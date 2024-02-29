Тюменский бизнес получит шанс заработать на войне с кустарниками

Тюменские предприниматели могут заработать 27 млн рублей, помогая РЖД бороться с лишней растительностью. Три закупки, в которой ищут подрядчиков для очистки путей в пределах Свердловской железной дороги, размещены на площадке «Сбербанк АСТ».
«Заказчик — ОАО „Российские железные дороги“. Объект закупок — право заключения договоров выполнения работ по борьбе с нежелательной растительностью в границах Свердловской железной дороги. Начальная суммарная цена трех закупок — 27 млн рублей. Заявки принимаются до 11 марта», — сообщает портал.
Как прописано в документах, сопровождающих закупки, все три лота расположены на территории Свердловской области. В частности, нежелательную растительность предстоит убрать на участках Дружинино — Ильимовка, на перегоне Талица — Чупино и других. Всего в лоты входит семь участков общей протяженностью более 50 километров.
Ранее URA.RU рассказало еще об одной крупной закупке ОАО «РЖД», в которой могли принять участие тюменские предприниматели. Перевозчик искал поставщиков полимерных запчастей для подвижного состава.
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