Мишустин взялся за реализацию инициатив президента

В России продлят нацпроекты, позаботятся о семьях и жителях новых регионов

01 марта 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Мишустин также дал поручение развивать инфраструктуру в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России началась реализация поручений, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе вчерашнего послания Федеральному собранию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительства 1 марта, на котором говорилось о продлении и запуске национальных проектов, развитии медицины и науки, строительства новой инфраструктуры и выделении новым регионам 5 млрд рублей. URA.RU выделило главное из повестки. «Президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам в ближайшие 6 лет», — открыл заседание правительства Михаил Мишустин, рассказав о ключевых направлениях работы по реализации послания президента. Второе дыхание нацпроектов Новость по теме Новые нацпроекты: о каких инициативах говорил Путин Мишустин озвучил меры запуска профильных национальных проектов. Среди них: продление до 2030 года семейной ипотеки, выплата 450 тысяч рублей на погашение жилищных кредитов по программе материнского капитала. «Будет увеличена федеральная помощь регионам — увеличение налоговых вычетов при рождении второго, третьего и последующего ребенка», — рассказал премьер. Малым городам — малую ипотеку «Отдельно президент поручил нам также проработать особые условия ипотечной программы для малых городов и для регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом, скажем так, объеме, либо их вообще нет», — поставил задачу Мишустин на заседании. Кадры и рост доходов населения — в приоритете В приоритете правительства находится и кадровый вопрос, как долгосрочный фактор развития страны. «Конечно, повышение реальных доходов наших людей это 1 из обязательных элементов всей работы нужны квалифицированные кадры. Для этого необходима современная модернизированная система подготовки», — подчеркнул Мишустин, добавив слова президента из его послания о необходимости модернизации системы подготовки и профессионального образования. Технологический суверенитет снова в повестке «Важно развивать сферу исследований и разработок, стимулировать инвестиции, в них предстоит запустить национальные проекты технологического суверенитета», — сказал премьер. Для реализации поручения, он счел необходимым наладить выпуск: станков, оборудования, робототехники, транспорта, беспилотных, авиационных, морских и других систем. «А также сфокусироваться на решение таких задач, как сбережение здоровья граждан и продовольственной безопасности, предпринять шаги в сфере создания новых материалов химических соединений, разработать конкурентные на глобальном рынке продукт, опираясь на наши, можно в таких областях, как космос, атом, новые источники энергии», — выделил главное Мишустин. Новый нацпроект «Экономика данных» Цифровизации целого ряда областей, по словам премьера, будет реализовываться в рамках профильного национального проекта «Экономика данных». «Предстоит построить, соответственно, цифровые платформы в ключевых отраслях, в социальной сфере, а также правительство должно предложить конкретные меры поддержки компаний стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных», — рассказал глава правительства. Новость по теме Путин рассказал, как будут готовить новую элиту России Бизнес амнистируют Правительство проработает механизмы налоговой амнистии для крупных предпринимателей, которые не дробят свой бизнес на мелкие компании с целью ухода от налогов. «Необходимо предусмотреть механизм плавного увеличения нагрузки для организации, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую», — поручил премьер, отметив, что теперь для бизнеса снова станут доступны налоговые каникулы. Бюджетные кредиты спишут, деньги направят на развития ЖКХ Субъектам тоже спишут их кредиты, но только те, что были выданы из федерального бюджета. «Глава государства подчеркнул: необходимость продолжения снижения их долговой нагрузки, именно списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам», — обозначил премьер. На сэкономленные средства будут развиваться малые города, также продлят программы по реконструкции общественных пространств, продолжится развитие общественного транспорта и обновления парка школьных автобусов. «Поручено также подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры. Отдельное внимание уделим проведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов», — заявил глава правительства. Новость по теме Путин запустил реформу муниципалитетов в новом масштабе: что ждет регионы Новым регионам выделят 5 млрд рублей Снабжение людей водой и теплом в новых регионах, по словам Мишустина, станет одной из главных задач правительства. «Недавно выделили 5 миллиардов рублей на улучшение положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, дополнительно поможем государственным и муниципальным и топливно-энергетическим организациям, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — заключил глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России началась реализация поручений, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе вчерашнего послания Федеральному собранию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительства 1 марта, на котором говорилось о продлении и запуске национальных проектов, развитии медицины и науки, строительства новой инфраструктуры и выделении новым регионам 5 млрд рублей. URA.RU выделило главное из повестки. «Президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам в ближайшие 6 лет», — открыл заседание правительства Михаил Мишустин, рассказав о ключевых направлениях работы по реализации послания президента. Мишустин озвучил меры запуска профильных национальных проектов. Среди них: продление до 2030 года семейной ипотеки, выплата 450 тысяч рублей на погашение жилищных кредитов по программе материнского капитала. «Будет увеличена федеральная помощь регионам — увеличение налоговых вычетов при рождении второго, третьего и последующего ребенка», — рассказал премьер. «Отдельно президент поручил нам также проработать особые условия ипотечной программы для малых городов и для регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом, скажем так, объеме, либо их вообще нет», — поставил задачу Мишустин на заседании. В приоритете правительства находится и кадровый вопрос, как долгосрочный фактор развития страны. «Конечно, повышение реальных доходов наших людей это 1 из обязательных элементов всей работы нужны квалифицированные кадры. Для этого необходима современная модернизированная система подготовки», — подчеркнул Мишустин, добавив слова президента из его послания о необходимости модернизации системы подготовки и профессионального образования. «Важно развивать сферу исследований и разработок, стимулировать инвестиции, в них предстоит запустить национальные проекты технологического суверенитета», — сказал премьер. Для реализации поручения, он счел необходимым наладить выпуск: станков, оборудования, робототехники, транспорта, беспилотных, авиационных, морских и других систем. Цифровизации целого ряда областей, по словам премьера, будет реализовываться в рамках профильного национального проекта «Экономика данных». «Предстоит построить, соответственно, цифровые платформы в ключевых отраслях, в социальной сфере, а также правительство должно предложить конкретные меры поддержки компаний стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных», — рассказал глава правительства. Правительство проработает механизмы налоговой амнистии для крупных предпринимателей, которые не дробят свой бизнес на мелкие компании с целью ухода от налогов. «Необходимо предусмотреть механизм плавного увеличения нагрузки для организации, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую», — поручил премьер, отметив, что теперь для бизнеса снова станут доступны налоговые каникулы. Субъектам тоже спишут их кредиты, но только те, что были выданы из федерального бюджета. «Глава государства подчеркнул: необходимость продолжения снижения их долговой нагрузки, именно списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам», — обозначил премьер. На сэкономленные средства будут развиваться малые города, также продлят программы по реконструкции общественных пространств, продолжится развитие общественного транспорта и обновления парка школьных автобусов. Снабжение людей водой и теплом в новых регионах, по словам Мишустина, станет одной из главных задач правительства. «Недавно выделили 5 миллиардов рублей на улучшение положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, дополнительно поможем государственным и муниципальным и топливно-энергетическим организациям, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — заключил глава правительства.