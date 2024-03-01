Всего было установлено 14 устройств в нескольких районах Кургана (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курганских микрорайонах появляются новые системами звукового оповещения для экстренного информирования населения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила администрация города Кургана на сайте.

«Курганские микрорайоны оснащают современными системами звукового оповещения. Новое оборудование приобретено при поддержке правительства Курганской области и предназначено для экстренного информирования населения на случай возможных ЧС», — указано на сайте мэрии.

Также администрация сообщила со ссылкой на управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Кургана, что установлено 14 современных громкоговорящих устройств, среди которых есть блоки акустического оповещения (БАО). Они, по информации ведомства, размещены на Утяке, в Малом Чаусово, Зайково, Глинках, в микрорайонах Карчевская роща, Тополя, Лесной — Учхоз, на Увале, в Керамзитном, Северном, Рябково, Заозерном, в СНТ «Малиновка» и ЗАО «Курганстальмост». Кроме того на сайте отмечается, что радиус охвата звучанием БАО варьируется от 540 до 1880 метров, что зависит от местности, в которой применяются устройства.

По информации с сайта, работать установленное оборудование может даже при отключении от питания. Такую работоспособность им обеспечивают встроенные аккумуляторные батареи. В режиме ожидания сирены могут работать не менее 4 дней, как указано на сайте ведомства.