ОНК проверила колонию в ЯНАО, где скончался Навальный*

ОНК не нашла нарушений в колонии в Харпе, где умер Навальный*

01 марта 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Нарушений в колонии выявлено не было Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Общественная наблюдательная комиссия не нашла нарушений в колонии №3 «Полярный волк» в Харпе (ЯНАО), где скончался Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил председатель ОНК Данила Гонтарь. «Никаких нарушений в колонии не выявлено», — приводит РИА Новости заключение Гонтаря. Комиссия прибыла в колонию 1 марта. Члены комиссии проверили наличие лекарств в медсанчасти при колонии. Все необходимое соответствовало списку. Навальный был похоронен на Борисовском кладбище 1 марта. На церемонии прощания присутствовали иностранные дипломаты и послы из десяти стран. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Общественная наблюдательная комиссия не нашла нарушений в колонии №3 «Полярный волк» в Харпе (ЯНАО), где скончался Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил председатель ОНК Данила Гонтарь. «Никаких нарушений в колонии не выявлено», — приводит РИА Новости заключение Гонтаря. Комиссия прибыла в колонию 1 марта. Члены комиссии проверили наличие лекарств в медсанчасти при колонии. Все необходимое соответствовало списку. Навальный был похоронен на Борисовском кладбище 1 марта. На церемонии прощания присутствовали иностранные дипломаты и послы из десяти стран. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов