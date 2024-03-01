ОНК проверила колонию в ЯНАО, где скончался Навальный*

Общественная наблюдательная комиссия не нашла нарушений в колонии №3 «Полярный волк» в Харпе (ЯНАО), где скончался Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил председатель ОНК Данила Гонтарь.
«Никаких нарушений в колонии не выявлено», — приводит РИА Новости заключение Гонтаря. Комиссия прибыла в колонию 1 марта.
Члены комиссии проверили наличие лекарств в медсанчасти при колонии. Все необходимое соответствовало списку.
Навальный был похоронен на Борисовском кладбище 1 марта. На церемонии прощания присутствовали иностранные дипломаты и послы из десяти стран.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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