Лавров не смог сдержать смех после вопроса о войсках НАТО на Украине. Видео

01 марта 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Лавров не сдержался от вопроса про НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос о войсках НАТО на Украине, о которых говорил ранее президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал смех у главы МИД России Сергея Лаврова. Вопрос от журналиста прозвучал на дипломатическом форуме в Анталье. «Господин Лавров, что вы думаете о словах президента Франции Эмманюэля Макрона об отправки войск НАТО на Украину» — задал вопрос журналист на видео, опубликованном в аккаунте «TRT World Now» в соцсети X. В ответ Сергей Лавров только рассмеялся. Макрон 26 февраля заявил об отправке военных на Украину, что вызвало немалый всплеск обсуждения на эту тему. Сначала министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что говорилось не о самих войсках НАТО, а лишь о помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных. В то же время The Financial Times сообщило, что Макрон сделал это заявление лишь для того, чтобы легализовать уже присутствующие там силы спецназа. Реакцию российской стороны озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что России необходимо быть начеку.

Вопрос о войсках НАТО на Украине, о которых говорил ранее президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал смех у главы МИД России Сергея Лаврова. Вопрос от журналиста прозвучал на дипломатическом форуме в Анталье. «Господин Лавров, что вы думаете о словах президента Франции Эмманюэля Макрона об отправки войск НАТО на Украину» — задал вопрос журналист на видео, опубликованном в аккаунте «TRT World Now» в соцсети X. В ответ Сергей Лавров только рассмеялся. Макрон 26 февраля заявил об отправке военных на Украину, что вызвало немалый всплеск обсуждения на эту тему. Сначала министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что говорилось не о самих войсках НАТО, а лишь о помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных. В то же время The Financial Times сообщило, что Макрон сделал это заявление лишь для того, чтобы легализовать уже присутствующие там силы спецназа. Реакцию российской стороны озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что России необходимо быть начеку.