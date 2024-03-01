01 марта 2024

Взрыв на подстанции, важной для оборонных заводов Екатеринбурга: главное. Фото, видео

Отрабатываются две версии взрыва на электроподстанции в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, напряжение, подстанция, электричество
Оборудование на электроподстанции не повредилось, уверяют энергетики Фото:

В Екатеринбурге возле пункта управления электроподстанции «Калининская» вечером 1 марта произошел взрыв. На месте ЧП, по предварительным данным, обнаружены следы самодельного устройства. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу.

  • ЧП произошло около 23:00. Зафиксировали взрыв и яркую вспышку. Электроподстанция обеспечивает три оборонных завода — МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш». На место выехали СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ.
  • Пострадавших нет, станция работает в штатном режиме, отчитались в областной антитеррористической комиссии.
  • Силовики отрабатывают две версии случившегося — короткое замыкание и диверсионная атака.
  • Правоохранительные органы организовали проверку подстанции. К ним присоединились специалисты МЭС Урала.
  • В пресс-службе энергетической компании URA.RU сообщили, что оборудование не повреждено. «Электроснабжение потребителей осуществляется штатно», — отметили в МЭС Урал.
  • О том, что на месте обнаружили следы взрывчатки, пишет telegram-канал Shot. Силовики, по данным издания, выясняют, кто протащил СВУ на территорию, обнесенную бетонным забором и колючей проволокой.
  • При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит. Он отметил, что проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ.
Сейчас рядом с подстанцией спокойно
Сейчас рядом с подстанцией спокойно
Фото:
Фото:
На территорию постороннему не пройти
На территорию постороннему не пройти
Фото:
Возле забора корреспондент заметил следы собаки — возможно, служебной
Возле забора корреспондент заметил следы собаки — возможно, служебной
Фото:

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В Екатеринбурге возле пункта управления электроподстанции «Калининская» вечером 1 марта произошел взрыв. На месте ЧП, по предварительным данным, обнаружены следы самодельного устройства. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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