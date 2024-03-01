Оборудование на электроподстанции не повредилось, уверяют энергетики
В Екатеринбурге возле пункта управления электроподстанции «Калининская» вечером 1 марта произошел взрыв. На месте ЧП, по предварительным данным, обнаружены следы самодельного устройства. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу.
- ЧП произошло около 23:00. Зафиксировали взрыв и яркую вспышку. Электроподстанция обеспечивает три оборонных завода — МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш». На место выехали СОГ УМВД и взрывотехники ФСБ.
- Пострадавших нет, станция работает в штатном режиме, отчитались в областной антитеррористической комиссии.
- Силовики отрабатывают две версии случившегося — короткое замыкание и диверсионная атака.
- Правоохранительные органы организовали проверку подстанции. К ним присоединились специалисты МЭС Урала.
- В пресс-службе энергетической компании URA.RU сообщили, что оборудование не повреждено. «Электроснабжение потребителей осуществляется штатно», — отметили в МЭС Урал.
- О том, что на месте обнаружили следы взрывчатки, пишет telegram-канал Shot. Силовики, по данным издания, выясняют, кто протащил СВУ на территорию, обнесенную бетонным забором и колючей проволокой.
- При этом источник URA.RU напрямую о взрывном устройстве не говорит. Он отметил, что проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ.
Сейчас рядом с подстанцией спокойно
На территорию постороннему не пройти
Возле забора корреспондент заметил следы собаки — возможно, служебной
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