Главное об атаке БПЛА на жилой дом в Петербурге 2 марта

«Фонтанка» сообщила о взрыве в Петербурге после падения дрона

02 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Взрыв из-за беспилотника произошел в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область Утром 2 марта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, дрон ВСУ атаковал жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир, шесть человек обратились за медицинской помощью. Власти города сообщали о происшествии, но официально не подтверждали, что это был удар беспилотника. URA.RU рассказывает все, что известно об инциденте. Что произошло в Санкт-Петербурге «В пятиэтажку врезался дрон самолетного типа, удар пришелся на второй этаж между 4-й и 5-й парадными. За столкновением последовал взрыв: был частично поврежден фасад дома и балконы, а у жильцов, в том числе и соседних домов, разлетелись оконные стекла», — сообщает «Фонтанка». Предполагается, что целью беспилотника была нефтебаза «Ручьи», до которой оставалось меньше километра. Новость по теме Жилые дома Петербурга впервые атаковал дрон: что известно к этому часу. Видео Эвакуация Эвакуацию жителей пострадавшего и близь стоящего домов и охрану их имущества обеспечили сотрудники Росгвардии совместно с экстренными службами. Информацию о происшествии дежурные наряды вневедомственной охраны получили около семи утра. На место происшествия выехали представители Следственного комитета и ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ к имуществу жителей. Жители смогут войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступить к оценке и устранению последствий инцидента только после окончания следственных действий. Жильцов менее пострадавшего дома №159 коп.2 по Пискаревскому проспекту уже пустили в квартиры. Пострадавшие Пострадало около 250 квартир, а также несколько автомобилей. Шесть человек обратились за медицинской помощью. По заявлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, погибших и раненых нет. Помощь жильцам Беглов встретился с жильцами пострадавших домов. Он пообещал обеспечить их временным жильем. Жители дома на Пискаревском проспекте получат компенсации от властей города. Повреждения будут устранены за счет города, отметил губернатор. В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию и на услуги ЖКХ. Уборкой обломков и крупного мусора от разрушений будут заниматься ЖКС (Жилищно-коммунальные службы). Жилищный комитет будет вести восстановительные и ремонтные работы. А вопрос о том, кто компенсирует ущерб машинам, будут решать страховые компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром 2 марта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, дрон ВСУ атаковал жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир, шесть человек обратились за медицинской помощью. Власти города сообщали о происшествии, но официально не подтверждали, что это был удар беспилотника. URA.RU рассказывает все, что известно об инциденте. «В пятиэтажку врезался дрон самолетного типа, удар пришелся на второй этаж между 4-й и 5-й парадными. За столкновением последовал взрыв: был частично поврежден фасад дома и балконы, а у жильцов, в том числе и соседних домов, разлетелись оконные стекла», — сообщает «Фонтанка». Предполагается, что целью беспилотника была нефтебаза «Ручьи», до которой оставалось меньше километра. Эвакуацию жителей пострадавшего и близь стоящего домов и охрану их имущества обеспечили сотрудники Росгвардии совместно с экстренными службами. Информацию о происшествии дежурные наряды вневедомственной охраны получили около семи утра. На место происшествия выехали представители Следственного комитета и ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ к имуществу жителей. Жители смогут войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступить к оценке и устранению последствий инцидента только после окончания следственных действий. Жильцов менее пострадавшего дома №159 коп.2 по Пискаревскому проспекту уже пустили в квартиры. Пострадало около 250 квартир, а также несколько автомобилей. Шесть человек обратились за медицинской помощью. По заявлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, погибших и раненых нет. Беглов встретился с жильцами пострадавших домов. Он пообещал обеспечить их временным жильем. Жители дома на Пискаревском проспекте получат компенсации от властей города. Повреждения будут устранены за счет города, отметил губернатор. В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию и на услуги ЖКХ. Уборкой обломков и крупного мусора от разрушений будут заниматься ЖКС (Жилищно-коммунальные службы). Жилищный комитет будет вести восстановительные и ремонтные работы. А вопрос о том, кто компенсирует ущерб машинам, будут решать страховые компании.