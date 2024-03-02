В Тюмени выступит певец NЮ

03 марта 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Юрий Николаенко выступит в Тюмени 11 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени в спортивном комплексе «Центральный» пройдет концерт певца Юрия Николаенко, известного под творческим псевдонимом NЮ. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце», — указано в афише. Выступление пройдет 11 мая в спорткомплексе «Центральный». NЮ — известный музыкант и автор многих хитов: «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать». Юрий Николаенко был участником проекта «Песни» на ТНТ. Его творчество — это музыкальная смесь, сочетающая в себе лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл. Помимо того, в Тюмени состоится концерт певца Эмина Агаларова. Он пройдет 25 марта. Также в город с выступлением приедет яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков.

В Тюмени в спортивном комплексе «Центральный» пройдет концерт певца Юрия Николаенко, известного под творческим псевдонимом NЮ. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце», — указано в афише. Выступление пройдет 11 мая в спорткомплексе «Центральный». NЮ — известный музыкант и автор многих хитов: «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать». Юрий Николаенко был участником проекта «Песни» на ТНТ. Его творчество — это музыкальная смесь, сочетающая в себе лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл. Помимо того, в Тюмени состоится концерт певца Эмина Агаларова. Он пройдет 25 марта. Также в город с выступлением приедет яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков.