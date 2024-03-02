02 марта 2024
01 марта 2024

В Тюмени выступит певец NЮ

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, массовое мероприятие, концерт на площади, концерт на эспланаде
Юрий Николаенко выступит в Тюмени 11 мая Фото:

В Тюмени в спортивном комплексе «Центральный» пройдет концерт певца Юрия Николаенко, известного под творческим псевдонимом NЮ. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша».

«NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце», — указано в афише. Выступление пройдет 11 мая в спорткомплексе «Центральный».

NЮ — известный музыкант и автор многих хитов: «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать». Юрий Николаенко был участником проекта «Песни» на ТНТ. Его творчество — это музыкальная смесь, сочетающая в себе лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл.

Помимо того, в Тюмени состоится концерт певца Эмина Агаларова. Он пройдет 25 марта. Также в город с выступлением приедет яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков.

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В Тюмени в спортивном комплексе «Центральный» пройдет концерт певца Юрия Николаенко, известного под творческим псевдонимом NЮ. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце», — указано в афише. Выступление пройдет 11 мая в спорткомплексе «Центральный». NЮ — известный музыкант и автор многих хитов: «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать». Юрий Николаенко был участником проекта «Песни» на ТНТ. Его творчество — это музыкальная смесь, сочетающая в себе лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл. Помимо того, в Тюмени состоится концерт певца Эмина Агаларова. Он пройдет 25 марта. Также в город с выступлением приедет яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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