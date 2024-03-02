ВС РФ захватили в Авдеевке технику США, которой свыше 50 лет

03 марта 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные группировки «Центр» во время штурма Авдеевки (ДНР) захватили американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны 1964—1957 годов. Об этом рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор», показывая захваченную технику. «Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена Вооруженным силам Украины», — передает слова военнослужащего РИА Новости. Отмечается, что данная модель является еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. Военнослужащий сообщил, что ее можно считать кочующим огневым средством. Также он отметил, что бронемашина исправна. По его словам, техника была брошена. Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал превосходство ВС РФ на авдеевском направлении. Он обвинил офицеров ВСУ в провалах. Позже Сырский решил уволить генералов на восточном фронте.

Военные группировки «Центр» во время штурма Авдеевки (ДНР) захватили американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны 1964—1957 годов. Об этом рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор», показывая захваченную технику. «Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена Вооруженным силам Украины», — передает слова военнослужащего РИА Новости. Отмечается, что данная модель является еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. Военнослужащий сообщил, что ее можно считать кочующим огневым средством. Также он отметил, что бронемашина исправна. По его словам, техника была брошена. Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал превосходство ВС РФ на авдеевском направлении. Он обвинил офицеров ВСУ в провалах. Позже Сырский решил уволить генералов на восточном фронте.