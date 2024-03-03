03 марта 2024
02 марта 2024

Коллекторы из 90-х начали выбивать долги из тюменцев

Тюменцы начали возвращать долги через коллекторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекторы круглосуточно звонят тюменцам и угрожают физической расправой Фото:

Тюменские ростовщики начали обращаться к частным коллекторам, чтобы забрать свои деньги с процентами у должников. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Методы работы частных коллекторов очень отличаются от официальных организаций, которые занимаются сбором долгов. Частники могут позвонить должникам в любое время дня и ночи, а во время телефонных разговоров часто переходят на мат. Иногда напрямую угрожают должникам физической расправой. Такие случаи, к сожалению, есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что за свои услуги частные коллекторы берут часть суммы, которую ростовщикам задолжал тот или иной тюменец. «Частные коллекторы требуют за свою работу процент от общей суммы долга. Если сумма большая — то от 5% до 10%. Долги поменьше стоят дороже. Примерно 15%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что тюменцы тонут в долговых нагрузках. Так, за первые дни 2024 года арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц.

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Тюменские ростовщики начали обращаться к частным коллекторам, чтобы забрать свои деньги с процентами у должников. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Методы работы частных коллекторов очень отличаются от официальных организаций, которые занимаются сбором долгов. Частники могут позвонить должникам в любое время дня и ночи, а во время телефонных разговоров часто переходят на мат. Иногда напрямую угрожают должникам физической расправой. Такие случаи, к сожалению, есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что за свои услуги частные коллекторы берут часть суммы, которую ростовщикам задолжал тот или иной тюменец. «Частные коллекторы требуют за свою работу процент от общей суммы долга. Если сумма большая — то от 5% до 10%. Долги поменьше стоят дороже. Примерно 15%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что тюменцы тонут в долговых нагрузках. Так, за первые дни 2024 года арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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