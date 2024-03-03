Глава Нового Уренгоя посмертно наградил участника СВО

Погибшему в зоне СВО бойцу из Нового Уренгоя посмертно вручили орден Мужества

04 марта 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Погибший в зоне СВО боец посмертно получил орден Мужества Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) погибший в зоне военной спецоперации боец получил орден Мужества. Градоначальник Андрей Воронов передал награду семье солдата, сообщает telegram-канал городской администрации. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручил орден Мужества семье погибшего в зоне СВО Сергея Новокрещеного. Наш земляк погиб в ходе проведения специальной военной операции в декабре 2022 года. При выполнении боевой задачи проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о награждении участников СВО и активистов в Салехарде (ЯНАО). Ямальские бойцы получили государственные награды в преддверии Дня защитника Отечества.

В Новом Уренгое (ЯНАО) погибший в зоне военной спецоперации боец получил орден Мужества. Градоначальник Андрей Воронов передал награду семье солдата, сообщает telegram-канал городской администрации. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручил орден Мужества семье погибшего в зоне СВО Сергея Новокрещеного. Наш земляк погиб в ходе проведения специальной военной операции в декабре 2022 года. При выполнении боевой задачи проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о награждении участников СВО и активистов в Салехарде (ЯНАО). Ямальские бойцы получили государственные награды в преддверии Дня защитника Отечества.