Глава Нового Уренгоя посмертно наградил участника СВО

В Новом Уренгое (ЯНАО) погибший в зоне военной спецоперации боец получил орден Мужества. Градоначальник Андрей Воронов передал награду семье солдата, сообщает telegram-канал городской администрации.
«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручил орден Мужества семье погибшего в зоне СВО Сергея Новокрещеного. Наш земляк погиб в ходе проведения специальной военной операции в декабре 2022 года. При выполнении боевой задачи проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о награждении участников СВО и активистов в Салехарде (ЯНАО). Ямальские бойцы получили государственные награды в преддверии Дня защитника Отечества.
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