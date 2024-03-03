03 марта 2024

Глава Нового Уренгоя посмертно наградил участника СВО

Погибшему в зоне СВО бойцу из Нового Уренгоя посмертно вручили орден Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Погибший в зоне СВО боец посмертно получил орден Мужества Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) погибший в зоне военной спецоперации боец получил орден Мужества. Градоначальник Андрей Воронов передал награду семье солдата, сообщает telegram-канал городской администрации.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручил орден Мужества семье погибшего в зоне СВО Сергея Новокрещеного. Наш земляк погиб в ходе проведения специальной военной операции в декабре 2022 года. При выполнении боевой задачи проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о награждении участников СВО и активистов в Салехарде (ЯНАО). Ямальские бойцы получили государственные награды в преддверии Дня защитника Отечества.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) погибший в зоне военной спецоперации боец получил орден Мужества. Градоначальник Андрей Воронов передал награду семье солдата, сообщает telegram-канал городской администрации. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручил орден Мужества семье погибшего в зоне СВО Сергея Новокрещеного. Наш земляк погиб в ходе проведения специальной военной операции в декабре 2022 года. При выполнении боевой задачи проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о награждении участников СВО и активистов в Салехарде (ЯНАО). Ямальские бойцы получили государственные награды в преддверии Дня защитника Отечества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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