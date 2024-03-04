КАВЗ круглосуточно консультирует курганских перевозчиков, купивших автобусы

Сервисная служба курганского завода круглосуточно консультирует перевозчиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчики Кургана, купившие новые автобусы КАвЗ-4270, могут получать консультации по транспорту круглосуточно. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГК «Современные транспортные технологии».

«Сервисная служба завода круглосуточно находится на связи со всеми клиентами. Кроме того, специалисты ООО „КАвЗ“ консультируют и обучают сотрудников компаний-перевозчиков по всем возникающим вопросам», — сообщила пресс-служба.

Также компания рассказала, что гарантийное и постгарантийное обслуживание КАВЗ-4270 в рабочем режиме проходит непосредственно в Кургане, в сервисном центре ООО «Транссервис» который является официальным сервисным центром ООО «КАвЗ». Кроме того, по информации пресс-службы «СТТ», запчасти к этим автобусам также доступны в любом сервисном центре дистрибьютора коммерческой техники ГК «СТТ». По словам представителя компании, часть автобусов КАвЗ, работающих в городе, приобретена у дилеров, и для этой техники комплектующие можно заказывать и в сервисных центрах дилеров.

Компания отметила, что все поставленные в Курган автобусы марки КАвЗ были комплектны и полностью соответствовали техническому заданию заказчика. Более того, по словам пресс-службы ГК «СТТ», 9 февраля этого года машины уже были поставлены на учет и получили госномера.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана рассказала об обслуживании новых автобусов. Им занимаются несколько сервисных центров.