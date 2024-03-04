Экс-советник кабмина ФРГ: США добились одной из главных целей на Украине

05 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Судьбу Украины переложили на плечи Европы, сказал Александр Рар Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США с помощью конфликта на Украине добились цели по разрушению энергетического сотрудничества между Европой и Россией. Об этом URA.RU заявил немецкий политолог, историк, экс-советник правительства ФРГ (руководил центром по России и Евразии при Германском совете по внешней политике) Александр Рар. «США как будто добились своих целей. Они разрушили энергетический альянс между Европой и Россией. Это произошло будто навсегда. Они сделали Европу полностью зависимой от Вашингтона. Эта зависимость даже сильнее, чем во время холодной войны. С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», — сказал Александр Рар. Новость по теме Небензя высказался о переговорах РФ и Украины через посредников По его словам, в Евросоюзе пока не понимают своего реального положения. «Самоуверенные политики твердят, что Россия не может победить, что она слабая. Они считают, что если нарастить поставки вооружений, Украина добьется успехов. Однако на ситуацию там европейцы влияют только косвенно. Все зависит от переговоров Вашингтона с Москвой. Я уверен, что в конце концов так конфликт завершится», — объяснил эксперт. Политолог подчеркнул, что прямое столкновение России с НАТО сейчас невозможно. «Это невозможно уже потому, что США перестали поддерживать Украину. Они хотят переложить всю ответственность за судьбу Украины на плечи европейцев, а те растерянные, без американцев дезориентированы, слабые, не знают, что делать. Думаю, что будут усиливаться голоса тех, кто за мирные переговоры, за возврат к Стамбульскому процессу, который зря был приостановлен два года назад», — заявил Рар. Переговоры России и Украины состоялись в Турции в 2022 году. Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Киев отказался от соглашений под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США с помощью конфликта на Украине добились цели по разрушению энергетического сотрудничества между Европой и Россией. Об этом URA.RU заявил немецкий политолог, историк, экс-советник правительства ФРГ (руководил центром по России и Евразии при Германском совете по внешней политике) Александр Рар. «США как будто добились своих целей. Они разрушили энергетический альянс между Европой и Россией. Это произошло будто навсегда. Они сделали Европу полностью зависимой от Вашингтона. Эта зависимость даже сильнее, чем во время холодной войны. С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», — сказал Александр Рар. По его словам, в Евросоюзе пока не понимают своего реального положения. «Самоуверенные политики твердят, что Россия не может победить, что она слабая. Они считают, что если нарастить поставки вооружений, Украина добьется успехов. Однако на ситуацию там европейцы влияют только косвенно. Все зависит от переговоров Вашингтона с Москвой. Я уверен, что в конце концов так конфликт завершится», — объяснил эксперт. Политолог подчеркнул, что прямое столкновение России с НАТО сейчас невозможно. «Это невозможно уже потому, что США перестали поддерживать Украину. Они хотят переложить всю ответственность за судьбу Украины на плечи европейцев, а те растерянные, без американцев дезориентированы, слабые, не знают, что делать. Думаю, что будут усиливаться голоса тех, кто за мирные переговоры, за возврат к Стамбульскому процессу, который зря был приостановлен два года назад», — заявил Рар. Переговоры России и Украины состоялись в Турции в 2022 году. Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Киев отказался от соглашений под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины.