Цветы дамам тоже подарят, но букет нужно будет оплатить отдельно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительниц Тюмени за 15 000 рублей предлагают поздравить с 8 Марта, подарить букет и поцеловать на камеру — и все за счет дамы. Такое сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений.

«Поздравлю вас с прекрасным праздником за ваш счет! Подъеду к назначенному времени и месту на автомобиле бизнес-класса (2 на выбор), подарю вам букет (оплачиваете отдельно) и уеду. Стоимость услуги: 15 000 рублей. Насоли бывшему или утри нос коллегам или подругам!» — говорится в объявлении.

За отдельную плату мужчина может поцеловать даму в губы или разрешить положить руку на свою коленку. Цена вопроса — 30 000 рублей за каждое действие. За 5 000 рублей можно будет сделать селфи в салоне авто, а за 10 000 — назвать спутницу «любимой» на камеру.