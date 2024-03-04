04 марта 2024

Тюменок за деньги предлагают поздравить с 8 Марта и «насолить бывшему». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка цветов в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, тюльпан, букет, цветы
Цветы дамам тоже подарят, но букет нужно будет оплатить отдельно Фото:

Жительниц Тюмени за 15 000 рублей предлагают поздравить с 8 Марта, подарить букет и поцеловать на камеру — и все за счет дамы. Такое сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений.

«Поздравлю вас с прекрасным праздником за ваш счет! Подъеду к назначенному времени и месту на автомобиле бизнес-класса (2 на выбор), подарю вам букет (оплачиваете отдельно) и уеду. Стоимость услуги: 15 000 рублей. Насоли бывшему или утри нос коллегам или подругам!» — говорится в объявлении.

За отдельную плату мужчина может поцеловать даму в губы или разрешить положить руку на свою коленку. Цена вопроса — 30 000 рублей за каждое действие. За 5 000 рублей можно будет сделать селфи в салоне авто, а за 10 000 — назвать спутницу «любимой» на камеру.

Объявление появилось в преддверии 8 Марта
Объявление появилось в преддверии 8 Марта

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Жительниц Тюмени за 15 000 рублей предлагают поздравить с 8 Марта, подарить букет и поцеловать на камеру — и все за счет дамы. Такое сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений. «Поздравлю вас с прекрасным праздником за ваш счет! Подъеду к назначенному времени и месту на автомобиле бизнес-класса (2 на выбор), подарю вам букет (оплачиваете отдельно) и уеду. Стоимость услуги: 15 000 рублей. Насоли бывшему или утри нос коллегам или подругам!» — говорится в объявлении. За отдельную плату мужчина может поцеловать даму в губы или разрешить положить руку на свою коленку. Цена вопроса — 30 000 рублей за каждое действие. За 5 000 рублей можно будет сделать селфи в салоне авто, а за 10 000 — назвать спутницу «любимой» на камеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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