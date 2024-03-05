В Среднеуральске с шестой попытки пытаются найти подрядчика для ремонта очистных

Последний контракт сорвался из-за того, что часть акций компании-контрагента принадлежит венграм Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Среднеуральска (Свердловская область) объявили тендер на разработку проекта и строительство очистных сооружений. Это уже не первая попытка решить давний больной вопрос с сооружениями, которые изношены почти полностью. В последний раз контракт с подрядчиком сорвался в середине февраля. Тендер появился на сайте госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства „Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — следует из данных закупки.

Решить проблему с очистными в Среднеуральске пытались несколько руководителей. Первую попытку делал в 2019 году мэр Андрей Зашляпин, спустя два года вопросом занялся его сменщик Андрей Ковальчик — безрезультатно. В ноябре 2023 года тендер на реконструкцию очистных объявил новый мэр Алексей Стасенок, но с участниками конкурса, которых последовательно признавали победителями, власти так и не смогли заключить контракт. В середине февраля, когда чиновники уже готовы были заключить договор с «Уральской водной компанией», прокуратура признала контрагента неблагонадежным из-за того, что 50% акций принадлежит венгерской компании.

История с поиском подрядчика для строительства очистных, ранее писало URA.RU, стала поводом для конфликта Стасенка с влиятельным бизнесменом Дмитрием Липиным. Опасный (в преддверии президентских выборов) муниципальный конфликт взяла на контроль команда губернатора Евгения Куйвашева.