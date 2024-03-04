Скандальный экс-замдиректора курганской филармонии завел свой блог про похудение

05 марта 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Скандальный сотрудник курганской филармонии поменял музыку на спорт Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший заместитель директора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский завел собственный telegram-канал в котором рассказывает о похудении и занятиях спортом. Об этом экс-чиновник сообщил в группе «Квартирник45» в социальной сети «ВКонтакте». «На днях решил запустить самоироничный и полуспортивный проект. Все мы люди, и каждый знает, как сложно порой заставить себя что-то делать, находя тысячу оправданий. Это четвертый подход в моей истории борьбы с лишним весом», — указано в посте группы. Как рассказал Можельский, он уже трижды сбрасывал вес. Каждый раз он скидывал по 25 килограмм. В посте бывший чиновник также сообщил свои нынешние данные: 37 лет и 90 килограмм. Роман Можельский работал филармонии и театрально-концертном объединении с 2021 года, когда губернатор Вадим Шумков предложил ему развивать культуру в Курганской области. В последние годы он регулярно организовывал концерты, объединенные брендом «Квартирник 45», с местными и приезжими музыкантами. В 2022 году он уже подавал заявление на увольнение из филармонии. В 2023 году Роман покинул должность из-за скандала с драками. После ухода из сферы культуры, Можельский устроился арт-директором курганского ресторана «Марани». Но также покинул новую должность, заявив, что хочет уделить внимание собственным проектам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший заместитель директора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский завел собственный telegram-канал в котором рассказывает о похудении и занятиях спортом. Об этом экс-чиновник сообщил в группе «Квартирник45» в социальной сети «ВКонтакте». «На днях решил запустить самоироничный и полуспортивный проект. Все мы люди, и каждый знает, как сложно порой заставить себя что-то делать, находя тысячу оправданий. Это четвертый подход в моей истории борьбы с лишним весом», — указано в посте группы. Как рассказал Можельский, он уже трижды сбрасывал вес. Каждый раз он скидывал по 25 килограмм. В посте бывший чиновник также сообщил свои нынешние данные: 37 лет и 90 килограмм. Роман Можельский работал филармонии и театрально-концертном объединении с 2021 года, когда губернатор Вадим Шумков предложил ему развивать культуру в Курганской области. В последние годы он регулярно организовывал концерты, объединенные брендом «Квартирник 45», с местными и приезжими музыкантами. В 2022 году он уже подавал заявление на увольнение из филармонии. В 2023 году Роман покинул должность из-за скандала с драками. После ухода из сферы культуры, Можельский устроился арт-директором курганского ресторана «Марани». Но также покинул новую должность, заявив, что хочет уделить внимание собственным проектам.