Курганские водители рассказали о коробках вместо камер на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители из Курганской области обнаружили муляжи вместо камер фотовидеофиксации в боксах, стоящих на федеральных трассах. Вместо них на дорогах находились картонные коробки. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Сразу в нескольких местах на федеральной трассе „Иртыш“ увидели внутри боксов странные коробки с наклеенными имитациями камер», — рассказали свидетели. Они выслали фото с покосившимися и расклеившимися муляжами камер

На снимках запечатлены несколько боксов для дорожных камер. В них находятся похожие на обувные коробки, на которые наклеены напечатанные изображения. По словам очевидцев, фотографии сделаны на трассе «Иртыш» возле Кургана, в Кетовском, Варгашинском и Лебяжьевских округах. Такие «камеры» не способствуют безопасности дорожного движения, считают собеседники редакции.

Запросы с просьбой пояснить нахождение муляжей на трассах были высланы в Госавтоинспекцию региона и правительство области. На момент публикации новости ответы получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти установят 27 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах области. На эти цели будет выделено более семи миллионов рублей.

Муляж дорожной камеры фотовидеофиксации в боксе на курганской трассе «Иртыш» фото: читатель URA.RU

В дорожных боксах на курганской трассе помещены коробки с наклеенными изображениями фото: читатель URA.RU