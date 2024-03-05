Вместо дорожных камер курганские водители нашли на трассе картонные коробки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожная камера видеонаблюдения. Курган, камера видеонаблюдения, ограничение по скорости, микроволновка, дорожная камера видеонаблюдения, дорожная видеокамера
Курганские водители рассказали о коробках вместо камер на трассе Фото:

Водители из Курганской области обнаружили муляжи вместо камер фотовидеофиксации в боксах, стоящих на федеральных трассах. Вместо них на дорогах находились картонные коробки. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Сразу в нескольких местах на федеральной трассе „Иртыш“ увидели внутри боксов странные коробки с наклеенными имитациями камер», — рассказали свидетели. Они выслали фото с покосившимися и расклеившимися муляжами камер

На снимках запечатлены несколько боксов для дорожных камер. В них находятся похожие на обувные коробки, на которые наклеены напечатанные изображения. По словам очевидцев, фотографии сделаны на трассе «Иртыш» возле Кургана, в Кетовском, Варгашинском и Лебяжьевских округах. Такие «камеры» не способствуют безопасности дорожного движения, считают собеседники редакции.

Запросы с просьбой пояснить нахождение муляжей на трассах были высланы в Госавтоинспекцию региона и правительство области. На момент публикации новости ответы получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти установят 27 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах области. На эти цели будет выделено более семи миллионов рублей.

Муляж дорожной камеры фотовидеофиксации в боксе на курганской трассе «Иртыш»
Муляж дорожной камеры фотовидеофиксации в боксе на курганской трассе «Иртыш»
В дорожных боксах на курганской трассе помещены коробки с наклеенными изображениями
В дорожных боксах на курганской трассе помещены коробки с наклеенными изображениями
Боксы с покосившимися и расклеившимися коробками размещены около Кургана, в Кетовском, Варгашинском и Лебяжьевском округах
Боксы с покосившимися и расклеившимися коробками размещены около Кургана, в Кетовском, Варгашинском и Лебяжьевском округах

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители из Курганской области обнаружили муляжи вместо камер фотовидеофиксации в боксах, стоящих на федеральных трассах. Вместо них на дорогах находились картонные коробки. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU. «Сразу в нескольких местах на федеральной трассе „Иртыш“ увидели внутри боксов странные коробки с наклеенными имитациями камер», — рассказали свидетели. Они выслали фото с покосившимися и расклеившимися муляжами камер На снимках запечатлены несколько боксов для дорожных камер. В них находятся похожие на обувные коробки, на которые наклеены напечатанные изображения. По словам очевидцев, фотографии сделаны на трассе «Иртыш» возле Кургана, в Кетовском, Варгашинском и Лебяжьевских округах. Такие «камеры» не способствуют безопасности дорожного движения, считают собеседники редакции. Запросы с просьбой пояснить нахождение муляжей на трассах были высланы в Госавтоинспекцию региона и правительство области. На момент публикации новости ответы получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти установят 27 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах области. На эти цели будет выделено более семи миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...