Молодежь из Индии и Бангладеш пригласили развивать ЯНАО

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Совещение с Патрушевым. Курган, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов предложил молодежи России, Индии и Бангладеш переехать в округ. Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прочитал в Сочи лекцию участникам просветительского марафона «Знание.Первые», посвященную Ямалу, и предложил молодежи России, Индии и Бангладеш переехать в округ. Дмитрий Артюхов рассказал также о мерах поддержки молодых специалистов в ЯНАО, сообщают в правительстве округа.

«Те из вас, кто все еще думает, переезжать на Ямал или нет, не сомневайтесь. Жить у нас прохладно, но этот недостаток компенсируется самыми высокими в России зарплатами. У нас есть много мер поддержки молодых специалистов. <…> Об их эффективности говорит рост количества многодетных — это уже каждая третья семья в регионе. На мой взгляд, сейчас нужно идти туда, где сложно. Это Арктика, Дальний Восток, где реализуются значимые для России задачи, где большие проекты, в которых можно себя показать, а конкуренция меньше, чем в мегаполисах, — цитирует источник слова губернатора Дмитрия Артюхова. Сообщение опубликовано на сайте окружного правительства.

Губернатор Ямала в эти дни работает в Сочи, в том числе в качестве председателя комиссии Госсовета по молодежной политике. Как ранее сообщало URA.RU, там проходит второй Всемирный фестиваль молодежи, собравший 20 тысяч активистов из 188 стран мира.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прочитал в Сочи лекцию участникам просветительского марафона «Знание.Первые», посвященную Ямалу, и предложил молодежи России, Индии и Бангладеш переехать в округ. Дмитрий Артюхов рассказал также о мерах поддержки молодых специалистов в ЯНАО, сообщают в правительстве округа. «Те из вас, кто все еще думает, переезжать на Ямал или нет, не сомневайтесь. Жить у нас прохладно, но этот недостаток компенсируется самыми высокими в России зарплатами. У нас есть много мер поддержки молодых специалистов. <…> Об их эффективности говорит рост количества многодетных — это уже каждая третья семья в регионе. На мой взгляд, сейчас нужно идти туда, где сложно. Это Арктика, Дальний Восток, где реализуются значимые для России задачи, где большие проекты, в которых можно себя показать, а конкуренция меньше, чем в мегаполисах, — цитирует источник слова губернатора Дмитрия Артюхова. Сообщение опубликовано на сайте окружного правительства. Губернатор Ямала в эти дни работает в Сочи, в том числе в качестве председателя комиссии Госсовета по молодежной политике. Как ранее сообщало URA.RU, там проходит второй Всемирный фестиваль молодежи, собравший 20 тысяч активистов из 188 стран мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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