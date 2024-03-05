Руководитель СУ СКР по ЯНАО Егоров отчитался перед Бастрыкиным о работе

Александр Бастрыкин заслушал доклад Андрея Егорова о проделанной в 2023 году работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел заседание коллегии ведомства по итогам работы в 2023 году. В числе прочих глав региональных подразделений, с докладом выступил руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров, сообщает пресс-служба СКР.

«Бастрыкин заслушал доклады руководителей главных следственных управлений по Москве, Московской области, Республике Крым и Севастополю, а также следственных управлений по Ямало-Ненецкому автономному округу, Ставропольскому краю, Нижегородской и Тверской областям, а также Республике Татарстан. По результатам их выступлений председатель следственного комитета дал ряд поручений», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.

На Ямале снизилось количество убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По итогам 2023 года ямальские следователи направили в суд 29 уголовных дел об убийствах, 18 уголовных дел по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 23 дела об изнасилованиях.

Бастрыкин обратил внимание на дела, связанные с возмещением материального ущерба. Следователи региона возбудили одиннадцать уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Своевременно принятые меры при расследовании уголовных дел позволили возместить работникам организаций, учреждений и предприятий ущерб в размере 23,5 миллиона рублей. Всего следователями обеспечено возмещение ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 33 миллионов рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых и подозреваемых в размере более 600 миллионов рублей.

Глава ведомства определил приоритетные задачи на 2024 год. Среди них — пресечение уголовно-правовыми мерами должностных злоупотреблений при реализации национальных проектов и государственных программ.